Stopa bezrobocia pozostała w styczniu na poziomie 3,7 proc., podczas gdy średnio prognozowano, że wzrośnie ona do 3,8 proc. Średnia płaca godzinowa zwiększyła się o 0,6 proc. miesiąc do miesiąca, czyli dwa razy mocniej niż oczekiwano. Licząc rok do roku wzrosła ona o 4,5 proc.

Z komunikatu Biura Statystyk Pracy wynika, że zatrudnienie wzrastało w styczniu w sektorze usług profesjonalnych i biznesowych, w ochronie zdrowia i handlu detalicznym. Spadało natomiast w górnictwie i w sektorze naftowo-gazowym.

Dane z rynku pracy za styczeń mocno zmniejszyły szanse na obniżkę stóp procentowych w marcu. Po publikacji tych statystyk, rynek kontraktów terminowych wyceniał prawdopodobieństwo takiej obniżki na marcowym posiedzeniu Fedu jedynie na 20 proc. Szanse na cięcie stóp procentowych przez Fed w maju były natomiast oceniane w piątek po południu na około 80 proc.

- Jerome Powell, szef Fedu, ograniczył oczekiwania na marcową obniżkę stóp podczas środowej konferencji prasowej. O ile rynki oczekują teraz, że Fed będzie ciął stopy w maju, to jego decyzja będzie zależna od tego jak będą pogarszać się dane gospodarcze i od tego, czy inflacja będzie schodziła w dół - ocenia Neal Keane, szef globalnej sprzedaży tradingowej w firmie ADSS.

