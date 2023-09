Rekord dywidend

Od początku roku firmy wchodzące w skład indeksu CSI 300 wypłaciły już łącznie 1,5 bln juanów (206 mld USD lub 894 mld zł) dywidend – wynika z danych agencji Bloomberg. Tymczasem przez cały zeszły rok wypłaciły one 1,25 bln juanów, co było wówczas rekordem.

Pod względem wielkości wypłacanych dywidend przodują w tym roku państwowe chińskie banki, koncern naftowy PetroChina. Za nimi uplasował się prywatny producent alkoholi Kweichow Moutai. To, że państwowe firmy są tak hojne w dzieleniu się zyskami z akcjonariuszami, może być elementem strategii mającej ożywić rynek akcji po wielu kiepskich miesiącach. Chińskie indeksy giełdowe należą w tym roku do najsłabszych indeksów dużych rynków, a CSI 300 stracił od styczniowego szczytu 12 proc. Do wypłacania „dobrych” dywidend wzywał ostatnio m.in. regulator chińskiego rynku akcji.