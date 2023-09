WykresDnia: USA: inflacja bije w dochody gospodarstw domowych

Dane obejmują dwa mierniki ubóstwa. Oficjalna stopa ubóstwa w USA – obliczana przed opodatkowaniem i bez uwzględnienia płatności stymulacyjnych i ulg podatkowych – spadła do 11,5 proc. z 11,6 proc. w roku poprzednim. W ciągu ostatnich sześciu dekad wskaźnik ten został obniżony mniej więcej o połowę i osiągnął rekordowo niski poziom przed pandemią.

Jednakże dodatkowa miara ubóstwa – Supplemental Poverty Measure,SPM, oparta na dochodzie po opodatkowaniu i obejmująca transfery rządowe, takie jak czeki stymulacyjne – wzrosła w zeszłym roku do 12,4 proc. Był to pierwszy wzrost od 2010 r., co częściowo odzwierciedlało zakończenie rządowych programów i płatności stymulacyjnych na czas pandemii.

W przypadku dzieci stawka SPM wzrosła w zeszłym roku ponad dwukrotnie po wygaśnięciu ulgi podatkowej na dziecko. Świadczenie, które zostało rozszerzone w 2021 r. w ramach amerykańskiego planu ratunkowego Bidena, zapewniło rodzinom aż 300 dolarów miesięcznie na dziecko.

Liczby pomagają również wyjaśnić, dlaczego Amerykanie czuli się, jakby byli w recesji, mimo że gospodarka szybko odbiła się od początkowego pogorszenia koniunktury związanego z Covid-19. W ostatnich miesiącach stawki godzinowe dopiero zaczęły przewyższać inflację, po dwóch latach opóźnienia, a miary nastrojów konsumentów utrzymują się znacznie poniżej poziomów sprzed pandemii.

Tak zwany indeks Giniego – miara nierówności dochodów – spadł do 0,488, co wskazuje na zmniejszanie się różnicy w miarę spadku wynagrodzeń osób o najwyższych zarobkach. Współczynnik Giniego wynoszący zero odzwierciedla idealną równość, w której wszystkie wartości dochodów lub majątku są takie same, podczas gdy współczynnik Giniego wynoszący 1 (lub 100 proc.) odzwierciedla maksymalną nierówność.

Średnie dochody na 90. percentylu spadły do ​​216 000 dolarów w 2022 r., podczas gdy dochody osób z dolnej 10. pozycji wzrosły do ​​17 100 dolarów.