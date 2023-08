Korekta we wtorek przybrała na sile. WIG20 spadł aż o 1,8 proc. 0,9 proc. stracił mWIG40, a 0,8 proc. wskaźnik najmniejszych firm. A stało się to przy rosnących o ponad 300 mln zł obrotach – do 999 mln zł. Warszawa była znów na dole listy wskaźników w Europie. Prym wiódł węgierski BUX. Zniżki objęły zdecydowaną większość giełd. DAX spadł o 1,1 proc., a CAC 40 o 0,87 proc. Znów „narozrabiały” banki.