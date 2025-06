Polski Trigon skusił amerykańskiego inwestora

Partnerstwo z Wedbush Securities ma dać klientom Trigona szerszy dostęp do globalnych inwestorów i możliwości transgranicznych transakcji na rynku kapitałowym. Ponadto Trigon może pomóc przyciągać globalnych inwestorów na polski rynek.

Unikalna platforma

– Naszym głównym celem jest stworzenie unikalnej platformy bankowości inwestycyjnej, która łączy lokalną ekspertyzę z globalnym zasięgiem – zapowiada Andrzej Sykulski, współzałożyciel i partner zarządzający Trigona. Jak zauważa, obecnie aż 65 proc. obrotów na GPW generują inwestorzy zagraniczni, a ich rola w kształtowaniu rynku stale rośnie. – To dla nas ogromna szansa – partnerstwo z Wedbush pozwala Trigonowi zwiększyć udział w rynku akcji, ponieważ otwieramy się na międzynarodową dystrybucję ofert i możemy skuteczniej przyciągać globalny kapitał do polskich spółek – podkreśla.

Sykulski zwraca uwagę, że współpraca z Wedbush da dostęp do globalnej bazy inwestorów oraz sieci relacji. – W praktyce oznacza to możliwość oferowania naszym klientom z Polski i regionu CEE pełnego spektrum usług w ramach transakcji fuzji i przejęć, IPO, SPO, private placement oraz finansowania dłużnego – wszystko z globalną dystrybucją i wsparciem analitycznym. To także szansa dla naszych klientów na udział w międzynarodowych wydarzeniach inwestorskich, konferencjach oraz nawiązywanie bezpośrednich relacji z funduszami inwestycyjnymi zarządzającymi bilionami dolarów aktywów – zapowiada.

– Z naszej perspektywy to coś więcej niż inwestycja – to budowa transatlantyckiej sieci bankowości inwestycyjnej. CEE to dziś jedno z najbardziej dynamicznych miejsc do lokowania kapitału, a Polska – z rozwijającym się rynkiem kapitałowym, ponad 1,7 mln aktywnych inwestorów indywidualnych i rosnącą liczbą ofert publicznych – naturalnie wpisuje się w naszą strategię ekspansji – tłumaczy Gary Wedbush, prezes i dyrektor generalny Wedbush.

– Partnerując Trigonowi, który ma ugruntowaną pozycję w regionie i zespół o wysokich kompetencjach doradczych, jesteśmy w stanie zaoferować klientom z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej rzeczywisty dostęp do ponad 60 mln aktywnych inwestorów w USA oraz do całej infrastruktury dystrybucyjnej Wedbush – w tym analityki, konferencji i tradingu. Dla nas to sposób, by wejść w Europę przez partnera, który nie potrzebuje zarządzania – bo sam jest liderem – przekonuje.