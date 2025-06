Chociaż BOJ również rozpoczął ograniczanie swojego ogromnego skupu obligacji w zeszłym roku, nadal posiada około połowy wyemitowanych obligacji rządowych.

Podczas nadchodzącego przeglądu bank prawdopodobnie utrzyma mniej więcej swój plan ograniczania na ten rok, który przewiduje zmniejszenie miesięcznego skupu obligacji o połowę do 3 bilionów jenów do marca 2026 r.

Jeśli Bank Japonii ograniczy skup obligacji o 200 miliardów jenów kwartalnie od roku fiskalnego 2026, jego miesięczny skup spadnie do około 2 bilionów jenów do marca 2027 r., czyli końca roku obrotowego.

Według protokołu ze spotkania mniej więcej pokrywałoby się to z prośbami niektórych uczestników rynku, aby BOJ zmniejszył miesięczny skup obligacji do około 1–2 bilionów jenów.

Sporządzone przez pracowników BOJ protokoły ze spotkań banku z uczestnikami rynku obligacji są postrzegane jako odzwierciedlające preferowane podejście banku do ograniczania emisji obligacji, a zatem dają wskazówki co do ostatecznej decyzji banku, twierdzą analitycy.