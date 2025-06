Biały Dom odrzucił raport Bloomberga jako fałszywy. Trump powiedział w piątek, że wkrótce wyznaczy następcę Powella. Bloomberg, powołując się na dwie niezidentyfikowane osoby zaznajomione ze sprawą, poinformował, że formalne rozmowy kwalifikacyjne na to stanowisko jeszcze się nie rozpoczęły.

Bessent kieruje radykalną reformą globalnego handlu Trumpa i ma swój udział w forsowaniu zmian w podatkach i regulacjach.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Kiedy Fed może powrócić do obniżek stóp? Część analityków spodziewa się, że amerykański bank centralny nie zdecyduje się nawet przed końcem roku na wznowienie luzowania polityki pieniężnej.

Bessent postawi na zrównoważenie długu zamiast inflacji?

Według Jeroena Bloklanda, założyciela funduszu Blokland Smart Multi-Asset, jeśli wybór Bessenta stanie to rzeczywistością, człowiek odpowiedzialny za budżet i dług USA przejdzie do „niezależnego” banku centralnego, który decyduje o kosztach tego długu (stopach procentowych) i monetyzuje go, jeśli uzna to za konieczne. - To zupełnie co innego niż niezależność Fed za czasów Volckera czy nawet Greenspana - stwierdził dodając, że żaden sekretarz skarbu nie został bezpośrednio przewodniczącym Fed. Yellen poszła w drugą stronę, a William McChesney Martin Jr. był zastępcą sekretarza skarbu, zanim został przewodniczącym Fed w 1951 r.

- Jeśli Bessent zostanie następnym przewodniczącym Fed, zastępując Powella w 2026 r., czy nie pasuje to idealnie do przejścia w kierunku dominacji fiskalnej, w której zrównoważenie długu stopniowo wypycha cel inflacyjny? - pyta Blokland.