Pesymizm wokół biotechnologii jest absurdalnie wysoki. Fala się odwróci?

Wprawdzie tegoroczne stopy zwrotu indeksów warszawskiej giełdy wyglądają imponująco, ale jest też stosunkowo duża grupa spółek mocno przecenionych. Niemal 70 firm od stycznia potaniało o co najmniej 10 proc. W tym kursy ponad 40 spółek spadły o co najmniej 20 proc., a niemal 20 o co najmniej 30 proc. W ujęciu branżowym najwięcej „spadkowiczów” widać w biotechnologii. Choć nie brakuje impulsów do odbicia w tej branży, to wyceny producentów leków już od kilku lat są pod presją. WIG-leki jest o niemal połowę niżej niż przed wybuchem pandemii (obecnie wynosi około 3 tys. pkt vs. prawie 6 tys. pkt w 2019 r.) . Dla porównania: w tym okresie WIG wzrósł o dwie trzecie.

Reklama

Branża znalazła się w ciekawym momencie. Z jednej strony zawirowania geopolityczne i wzrost awersji do ryzyka jej nie sprzyjają, co przekłada się na problemy z pozyskaniem finansowania od inwestorów. Z drugiej natomiast wiele spółek jest coraz bliżej przełomu i komercjalizacji swoich projektów. Pozytywny wpływ na wyceny w sektorze może też mieć spodziewane obniżanie stóp procentowych przez banki centralne.

– Podczas pandemii postępem w biotechnologii interesowano się powszechnie, a dodatkowo kapitał był tani. Obecnie sytuacja jest odwrotna: zainteresowanie biotechnologią jest niskie, koszt pieniądza wysoki, a branża biotechnologiczna przechodzi trudne chwile. Pesymizm osób obserwujących biotechnologię z zewnątrz osiągnął poziom absurdalny, więc zapewne ta fala niedługo się odwróci – uważa Adam Łukojć, dyrektor ds. finansowych z firmy Captor Therapeutics.