Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

PZU z podwójnym szczytem

Akcje ubezpieczyciela spadały w piątek po południu do 59,18 zł, testując linię średniej kroczącej z 50 sesji. Na wykresie zarysowała się formacja podwójnego szczytu, z lokalnymi maksimami 64,38 zł (16 maja) i 63,54 zł (10 czerwca) i lokalnym dołkiem 57,22 zł. Przebicie tego ostatniego pułapu może aktywować ruch do nawet 50 zł. Po drodze jest jednak wspomniana średnia (wsparcie), z którą notowania „walczyły w piątek”. Co ciekawe – analityk Citi – Andrzej Powierża obniżył w minionym tygodniu rekomendację dla PZU do „sprzedaj”, a cenę docelową ustalił na 55,9 zł.