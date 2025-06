Ważą się losy banków i kredytów złotowych. Wskaźnik WIBOR oceni unijny Trybunał

Kluczowe i najważniejsze wydaje się przy tym w ogóle pierwsze pytanie. Dotyczy ono tego, czy umowy kredytu oparte na wskaźniku WIBOR zawarte po wejściu w życie unijnego rozporządzenia BMR w ogóle podlegają kontroli w świetle tzw. dyrektywy konsumenckiej (dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. dotyczącej nieuczciwych warunków umownych).

Jeśli TSUE odpowie (w swoim wyroku), że nie ma takiej możliwości, byłby to de facto koniec sprawy, zamknęłoby to drogę do kontroli sądowej w indywidualnych sprawach w Polsce. A także uczyniło bezprzedmiotowym rozważania dotyczące kolejnych zagadnień.

Jeżeli jednak TSUE uzna, że podlegają takiej kontroli, to w kolejnych pytaniach polski sąd pyta, jak należy rozumieć obowiązek przedstawienia konsumentowi warunków umowy w sposób przejrzysty, a także to, czy jeśli umowa byłaby przedstawiona w sposób nieprzejrzysty, to jak ocenić jej uczciwość w związku ze stosowaniem WIBOR. Czwarta kwestia dotyczyła tego, czy gdyby uznać zastosowanie WIBOR za nieuczciwe, to jakie będą tego skutki dla umowy (tj. czy w grę wchodzi unieważnienie umowy, czy np. oprocentowanie liczone tylko w oparciu o marżę).

Jakie argumenty konsumentów

Sprawa wywołuje oczywiste olbrzymie emocje, zarówno wśród kredytobiorców, jak i przedstawicieli sektora bankowego.

– Dla konsumentów to nadzieja na sprawiedliwe rozliczenie umów, które – ich zdaniem – często były nieczytelne i oparte na parametrach ustalanych w sposób trudny do zweryfikowania – komentuje adwokat Karolina Pilawska z kancelarii Pilawska Zorski Adwokaci.