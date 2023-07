Nowe prognozy MFW: Spowolnienie gospodarcze będzie nieco płytsze

Początek nowego tygodnia należy zdecydowanie do Chin, gdzie czołowi politycy zapowiedzieli kolejne działania mające na celu wsparcie wzrostu gospodarczego. Informacje te wpłynęły dosyć mocno na rynek surowców, chińskie akcje czy juana, który dawno nie był tak mocny w stosunku do amerykańskiego dolara. Z drugiej strony warto pamiętać, że są to kolejne obietnice w ostatnich miesiącach, które do tej pory nie przyniosły wyraźnego wsparcia dla chińskiej gospodarki. Czy tym razem się uda? Co to może znaczyć dla globalnego rynku?