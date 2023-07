1,1 bln euro długu do przetrawienia przez rynek

Europejski Bank Centralny sprzeda w ciągu najbliższych trzech lat obligacje rządowe warte łącznie 1,1 bln euro – piszą analitycy Bloomberg Intelligence. Zrobi to w ramach programu redukcji swojej sumy bilansowej, by zmniejszyć nadmierną płynność w systemie finansowym. Oznacza to, że średnio co miesiąc będzie wyprzedawał ze swojego portfela obligacje warte 30 mld euro. „Pozbywanie się obligacji w okresie do końca 2026 r. stworzy największy problem dla rządów państw, gdyż inwestorzy prywatni mogą domagać się wyższych rentowności, by zaabsorbować większą podaż długu” - wskazują eksperci Bloomberg Intelligence.