Dług krajów z poważnymi problemami znów zaczął kusić kupców

Według wyliczeń agencji Bloomberg obligacje państw zaliczanych do grona rynków wschodzących zyskały od początku czerwca średnio 1,7 proc. O wiele mocniej drożały papiery tych państw, które inwestorzy postrzegają jako bardzo ryzykowne. Dług Salwadoru zyskał w tym miesiącu 13 proc., Argentyny – 11 proc., Tunezji i Egiptu – prawie 10 proc., Boliwii – 7,5 proc., a Zambii oraz Nigerii – po prawie 7 proc. Czym można wytłumaczyć te skoki cen?

Część analityków twierdzi, że wzrosły nadzieje inwestorów na to, że niektóre ryzykowne kraje powrócą do ortodoksji ekonomicznej. Tak jest choćby w przypadku Turcji. Prezydent Recep Erdogan po niedawno wygranych wyborach mianował Mehmeta Simseka ministrem finansów a Hafize Gaye Erkan – nową szefową banku centralnego. Ta dwójka nominatów jest dobrze oceniana przez rynki. W Nigerii natomiast rentowności obligacji rządowych spadły, po tym jak prezydent Bola Tinubu pozwolił na osłabienie krajowej waluty, ograniczył dopłaty do paliw i zaczął wdrażać reformy fiskalne. Inwestorzy widzą możliwość pozytywnych zmian polityki gospodarczej nawet w Argentynie, gdzie w październiku odbędą się wybory parlamentarne i prezydenckie.