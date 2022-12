S&P Global Ratings podwyższył prognozę wzrost PKB Polski do 5,5% r/r z 4% oczekiwanych wcześniej oraz obniżył do 0,9% r/r w 2023 r. z odpowiednio 1,2%, podała agencja. W 2024 roku wzrost PKB przyspieszy - według S&P - do 3,2% r/r i spowolni do 2,8% w 2025 r.