WIG20, zyskując ok. 5 proc., zaliczył jeden z najlepszych tygodni od marca. Z kolei za oceanem nawet mimo piątkowych spadków indeksy zakończyły tydzień ok. 2-3 proc. na plusie. Sytuacja na rynkach akcji wyraźnie się więc poprawiła. Na co analitycy zwracają uwagę przed startem handlu w ostatnim tygodniu lipca?