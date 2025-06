Netanjahu z pomocą Putinowi. Ropa naftowa w rękach G7

Analitycy Bloomberg Economics, Tom Orlik i Anna Wong, wyliczyli, że wzrost cen ropy Brent do 100 dolarów za baryłkę doprowadzi do 17-procentowego wzrostu cen wszystkich gatunków benzyny w Stanach Zjednoczonych. A to może zadecydować o wsparciu przez Donalda Trumpa proponowanego obniżenia pułapu cenowego na rosyjską ropę.

Jeżeli 15-17 czerwca w Kanadzie grupa G7 pułap obniży, to niezależnie od sytuacji na Bliskim Wschodzie, Kreml dalej będzie tracił naftowe dochody. A niewiele już trzeba, by rosyjska gospodarka całkowicie osunęła się w recesję. Pod koniec ubiegłego roku na listach sankcyjnych Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i innych państw zachodnich znalazło się 8,1 tys. rosyjskich firm. W ciągu roku ich liczba wzrosła o 1,3 tys., czyli o 20 proc.. Spośród rosyjskich przedsiębiorstw ujętych na listach sankcyjnych, 14,7 proc. wskazało handel hurtowy jako swoją główną działalność. Kolejnych 5,9 tys. rosyjskich podmiotów prawnych w ponad 50 proc. należy do firm znajdujących się na liście sankcyjnej. Oznacza to, że one również podlegają sankcjom.