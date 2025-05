Jak Moskwa gra na czas, by odwlec czarny scenariusz

Możliwość zaostrzenia sankcji wobec Rosji wielokrotnie sygnalizował również Scott Bessent, amerykański sekretarz skarbu. Mówił m.in., że sankcje nałożone przez administrację Bidena przyniosły Rosji ból oceniany na 3 w skali od 1 do 10. – Nie zwlekalibyśmy z podniesieniem ich do 10 – stwierdził w marcowym wywiadzie dla CNBC. Na razie jednak Departament Skarbu pozwala wykazać się prezydentowi i dyplomacji w próbach zaprowadzenia pokoju.

Rosja zdaje sobie oczywiście z tego sprawę. I właśnie dlatego stara się grać na czas, zwodząc Amerykanów gotowością do rozmów pokojowych. Ma ona w tym bardzo duże doświadczenie – podobnie w latach 2000–2014 zwodziła Zachód, że nie ma wobec niego wrogich zamiarów. Kreml powinien jednak brać pod uwagę, że cierpliwość Trumpa ma granice. Odporność gospodarki rosyjskiej na skutki wojny również nie jest nieograniczona.

Czas militaryzacji

Gospodarka Rosji jak na razie była wręcz zadziwiająco odporna na zachodnie sankcje. To głównie zasługa jej militaryzacji. Wiele spółek przerzuciło się na produkcję dla wojska, za które otrzymuje dobrą zapłatę. To prowadzi do wysokiego zatrudnienia i pozytywnie przekłada się na zarobki. Stopa bezrobocia wynosiła w marcu zaledwie 2,3 proc. Sankcjonowane towary trafiają do Rosji za pośrednictwem krajów trzecich. Klasa średnia utrzymała standard życia, a biedniejsi zyskali szansę na awans społeczny dzięki służbie w armii. Co prawda na froncie giną dziennie setki Rosjan, ale do ich rodzin trafiają hojne odszkodowania. (No chyba że żołnierz zostanie uznany za zaginionego...). Znaczących protestów społecznych więc nie ma. Naród zjednoczył się wokół agresywnego nacjonalizmu oraz konsumpcji owoców wzrostu gospodarczego. Sam wzrost PKB tylko wyhamował – z 3,3 proc. w IV kwartale 2024 r. do 1,4 proc. w pierwszych trzech miesiącach 2025 r.

Rosyjscy decydenci mają też jednak poważne powody do niepokoju. Do największych z nich należy spadek cen ropy naftowej. Jak wynika z oficjalnych danych rządu Rosji, średnia cena baryłki eksportowanej rosyjskiej ropy wynosiła w I kwartale 62,8 USD i była o 8 proc. niższa niż w takim samym okresie zeszłego roku. „Niższe ceny eksportowanej ropy oraz wzmocnienie rubla poskutkowały zmniejszeniem naftowo-gazowych dochodów budżetowych Rosji. W lutym i marcu 2025 r. spadły one odpowiednio o ponad 18,5 proc. i 17,2 proc. r./r. Ich łączna wartość w całym I kwartale – tj. ok. 2,6 bln rubli – była co prawda o prawie 10 proc. niższa niż przed rokiem, lecz dochody z tego okresu w 2024 r. były rekordowo wysokie” – wskazują analitycy Ośrodka Studiów Wschodnich.

Spadkowi przychodów budżetowych towarzyszy wzrost wydatków związanych nie tylko z wojną. Jeśli cena ropy będzie dłużej utrzymywała się poniżej 70 USD za baryłkę, będzie to tworzyło presję na rosyjski budżet. „Jeżeli ceny ropy utrzymają się na poziomie poniżej 60 dolarów za baryłkę przez dłuższy czas, to rząd zostanie prawdopodobnie zmuszony do dokonania cięć (przede wszystkim tych niedotyczących wojny). Kreml nie jest bowiem gotów wyzbyć się całości rezerw, stanowiących dziś główne zabezpieczenie stabilności budżetowej. Przy obecnych bardzo wysokich stawkach procentowych (stawka bazowa wynosi 21 proc.) pożyczanie pieniędzy na rynku także odznacza się niską skutecznością. Kumulacja problemów gospodarczych – zarówno budżetowych, jak i z wyhamowaniem tempa wzrostu – sprzyja zwiększaniu presji ekonomicznej Zachodu na Rosję, a zwłaszcza Unii Europejskiej, poprzez dalsze zacieśnianie i uszczelnianie sankcji” – oceniają analitycy OSW.

Problem jednak w tym, że unijne sankcje są jak dotąd dosyć dziurawe. Nie obejmują one choćby zakupów rosyjskiego LNG, które trafia do francuskich i hiszpańskich portów. Dużym ciosem dla Rosji mógłby być dopiero pakiet sankcji napisany przez senatora Lindseya Grahama. By został przyjęty i wdrożony, potrzeba jednak woli politycznej wśród republikanów i w Białym Domu. Nic dziwnego więc, że Putin stara się grać na czas i oddalić to zagrożenie. W ramach tej gry gotów jest obiecać Trumpowi wszystko i zrobić wszystko, by mu się przymilić.