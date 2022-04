Bank Światowy obniżył prognozę światowego wzrostu PKB

Bank Światowy obniżył prognozę wzrostu gospodarczego Polski na 2022 do 3,9% z 4,7% oczekiwanych styczniu br., uwzględniając fakt, że rosyjska napaść na Ukrainę uderza w gospodarki krajów Europy i Azji Środkowej, podano w raporcie "War in the Region. Spring 2022". Instytucja natomiast podniosła - względem poprzedniej prognozy - oczekiwania co do wzrostu PKB na przyszły rok - o 0,2 pkt proc. do 3,6%. Pomimo obniżonej prognozy na br. tempo wzrostu PKB w Polsce może być wyższe od średniej wartości dla Europy Środkowej.