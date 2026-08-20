Lekkie pogorszenie nastrojów

11,3 pkt – tyle w sierpniu wyniósł tzw. bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej. Na podstawie przeprowadzanych ankiet GUS kondensuje w nim oceny aktualnej sytuacji (własnego gospodarstwa domowego oraz całego kraju) oraz perspektywy na kolejny rok. Oznacza to drugi spadek z rzędu (wobec lipca o 1,1 pkt). Jednocześnie wciąż jesteśmy w lepszym nastroju niż przed rokiem (wówczas –12,1 pkt) oraz w marcu i kwietniu br., czyli w pierwszych miesiącach po wybuchu wojny w Iranie (choć w lekko gorszym niż w ostatnich miesiącach przed tym wydarzeniem).