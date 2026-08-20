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Lekkie pogorszenie nastrojów

W sierpniu nastroje konsumenckie w Polsce delikatnie się pogorszyły. Słabsze niż w lipcu są m.in. oczekiwania co do możliwości oszczędzania oraz dokonywania ważnych zakupów.

Publikacja: 20.08.2026 06:00

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej GUS spadł w sierpniu drugi raz z rzędu.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej GUS spadł w sierpniu drugi raz z rzędu.

Foto: parkiet.com

Mikołaj Fidziński

11,3 pkt – tyle w sierpniu wyniósł tzw. bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej. Na podstawie przeprowadzanych ankiet GUS kondensuje w nim oceny aktualnej sytuacji (własnego gospodarstwa domowego oraz całego kraju) oraz perspektywy na kolejny rok. Oznacza to drugi spadek z rzędu (wobec lipca o 1,1 pkt). Jednocześnie wciąż jesteśmy w lepszym nastroju niż przed rokiem (wówczas –12,1 pkt) oraz w marcu i kwietniu br., czyli w pierwszych miesiącach po wybuchu wojny w Iranie (choć w lekko gorszym niż w ostatnich miesiącach przed tym wydarzeniem).

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