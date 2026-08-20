Oponeo nie zachwyciło wynikami

Wyniki kwartalne Grupy Oponeo.pl nie przekonały inwestorów, którzy w środę chętnie pozbywali się jej akcji. Kurs początkowo spadał nawet o 5 proc., ale w dalszej części handlu tempo spadku wyhamowało. Dystrybutor m.in. akcesoriów samochodowych i rowerów poprawił rezultaty sprzed roku, ale nie sprostał oczekiwaniom rynku, który liczył na więcej. – Zysk II kwartału 2026 r. był (po skorygowaniu o nieuwzględniony w naszych prognozach koszt programu motywacyjnego) zgodny z naszymi oczekiwaniami. Lepsza była marżowość, ale słabiej (po świetnym I kwartale br.) wypadły przychody i ceny w segmencie oponowym. Wyniki nie zmieniają naszego pozytywnego podejścia do spółki, która utrzyma się na liście top buys – wyjaśnia Piotr Łopaciuk, analityk BM PKO BP. Zwraca uwagę na wyhamowanie dynamiki wolumenu sprzedaży w porównaniu z I kwartałem br. Do tego skala podwyżek cen opon była dużo mniejsza niż zakładał. – Wolumen sprzedaży opon był płaski rok do roku (spodziewaliśmy się 6 - proc. wzrostu). Średnia cena sprzedanej opony wzrosła w drugim kwartale o zaledwie 1 proc. rok do roku, to sporo słabsza dynamika niż zanotowane w pierwszym kwartale 5 proc. – zauważa Łopaciuk.