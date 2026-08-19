Z tego artykułu dowiesz się: Które segmenty działalności Cyfrowego Polsatu okazały się kluczowe dla wzrostu kwartalnego zysku, zaskakując analityków giełdowych.

Czy rosnące rachunki kompensują firmie spadek liczby klientów indywidualnych.

Z jakimi wyzwaniami zmierzył się rynek reklamy telewizyjnej i jak Telewizja Polsat zdołała poprawić swoją rentowność.

Jaka działalność stała się motorem wzrostu przychodów w segmencie zielonej energii.

W drugim kwartale 2026 r. przychody ze sprzedaży Grupy Cyfrowy Polsat wyniosły 3,69 mld zł, o 2,9 proc. więcej niż w tym samym okresie 2025 r. – poinformował w środę po sesji w Warszawie zarząd spółki. Skorygowana o zdarzenia jednorazowe EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) drugi kwartał z rzędu była wyższa niż rok temu i wzrosła nieco szybciej niż przychody: bo o 3,6 proc. do 853,4 mln zł. Zysk operacyjny urósł rok do roku o 15,3 proc. do 443,1 mln zł, a zysk netto aż o 52,7 proc. do 172,5 mln zł.

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Ponieważ zysk netto jest wyższy o 8,2 proc. od oczekiwanego przez biura maklerskie, na czwartkowej sesji można spodziewać się pozytywnej pierwszej reakcji inwestorów. Pozostałe parametry – z wyjątkiem przychodów – są nieznacznie lepsze od oczekiwanych. Różnica wynosi od 0,4 proc. (skorygowana EBITDA) do 2,7 proc. (zysk operacyjny).

Gospodarstwa domowe wydają więcej na telewizję, internet i telefon

Wzrost przychodów grupy napędzały rachunki za podstawowe usługi telekomunikacyjne, płatnej telewizji oraz streamingowe, które są sprzedawane pod markami Plus, Plush, Netia, Polsat Box czy Polsat Box Go.

Abonent grupy płacił średnio w drugim kwartale 83,5 zł miesięcznie (plus VAT), czyli o 6,5 proc. więcej niż przed rokiem. Z kolei firmy wydawały na usługi grupy 1,59 tys. zł w miesiącu, co oznacza wydatki wyższe o 2,8 proc. rok do roku. W górę poszły także opłaty za usługi pre-paid (głównie telefon): opłaty wzrosły tu o 4 proc. do 18,4 zł na użytkownika.

Grupa skorygowała dane historyczne o użytkownikach usług dostępu do internetu, eliminując ze statystyk karty SIM, które, jak się okazuje, były nieużywane. Różnica to około 200 tys. W efekcie na koniec czerwca wykazała 13,37 mln usług kontraktowych (wzrost o 303 tys. rok do roku) i miała 5,57 mln klientów indywidualnych (spadek o 122 tys.. rok do roku). Dla porównania, w sprawozdaniu za pierwszy kwartał 2026 r. liczba świadczonych usług kontraktowych wynosiła 13,59 mln.

Liczba usług pre-paid świadczonych przez grupę wynosiła po półroczu 2,19 mln i była mniejsza rok do roku o 179 tys..

Liczba klientów oferty multiplay (konwergentnej) Cyfrowego Polsatu przekracza 3 mln, a korzysta z niej ponad 55 proc. wszystkich klientów indywidualnych grupy.

Telewizje mają za sobą słaby kwartał. Winna Wielkanoc i niewykorzystana szansa na boisku

Słabiej niż przed rokiem radziła sobie telewizyjna część grupy – stacje Telewizji Polsat. Nie jest to niespodzianką o tyle, że wg opisywanych przez nas najpierw sygnałów z rynku, a potem szacunków Agory, w drugim kwartale nadawcy telewizyjni w Polsce zanotowali spadek wpływów.

Cyfrowy Polsat podaje, że w skali rynku wyniósł on 6,2 proc. i wyjaśnia go m.in. wcześniejszą niż rok temu Wielkanocą i wydatkowaniem budżetów reklamowych w I kw. zamiast w drugim. Poza tym powodem słabości rynku w minionym kwartale ma być brak polskiej drużyny na Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej w Ameryce i transmisje meczów w godzinach nocnych.

Na tym tle stacje Telewizji Polsat radziły sobie relatywnie dobrze: ich wpływy z reklam spadły rok do roku o 4,1 proc. do 358 mln zł. Ich udział w widowni obniżył się o 1,1 pkt. proc. do 21,4 proc.

Mimo spadku wpływów z reklamy telewizyjnej i sponsoringu medialny segment grupy odnotował 1-proc. wzrost przychodów (do 664 mln zł), co tłumaczy wyższymi wpływami od telewizji kablowych i satelitarnych z tytułu opłat za pakiety programowe. Rentowność segmentu urosła: zysk EBITDA poprawił się o 12 proc. dzięki przywoływanej często w raporcie „dyscyplinie kosztowej”.

Zarząd Cyfrowego Polsatu podkreśla natomiast wyniki półrocza, w którym za sprawą pierwszego kwartału spadek rynku reklamy telewizyjnej wynosi już tylko 2,4 proc. Menedżment spółki podaje, że kanały Grupy Telewizji Polsat osiągnęły w tym czasie „bardzo wysokie wyniki oglądalności” z łącznym udziałem w rynku w pierwszej połowie roku na poziomie 21,7 proc. Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy TV i sponsoringu wyniosły w tym okresie 681 mln zł (minus 1,6 proc. rok do roku), zapewniając jej udział w rynku reklamy TV na wysokim poziomie 28,7 proc.

Nesobusy dla Rzeszowa i Krakowa siłą segmentu zielonej energii

W trzecim segmencie grupy – zielonej energii – drugi kwartał przyniósł wzrost przychodów o 16 proc. do 441 mln zł, ale nie za sprawą wyższych wpływów ze sprzedaży energii, które wyhamowały za sprawą m.in. pogody, ale dzięki kontraktom na dostawy autobusów wodorowych do miast (Nesobusy trafiły do Rzeszowa i Krakowa). Zysk EBITDA segmentu pozostał na poziomie sprzed roku.

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Natomiast inwestorów zapewne ucieszy spadek nakładów inwestycyjnych na farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Obniżyły się one rok do roku o 79 proc., co grupa wyjaśnia zakończeniem kluczowych projektów.

Dodatnio na wynik grupy wpłynęła też działalność deweloperska, choć ma ona marginalne znaczenie: EBITDA segmentu wyniosła 13 mln zł, o 13 proc. więcej niż przed rokiem.

Inwestorzy giełdowi i nie tylko oni czekają teraz na nową strategię Cyfrowego Polsatu. Zgodnie z zapowiedzią Piotra Żaka ma być gotowa jesienią.