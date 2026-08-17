Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego JSW zmienia strategię i zamiast sprzedaży kluczowych aktywów wybiera wzrost zadłużenia.

Na czym polega nowy model finansowania spółki i jaką rolę odgrywa w nim Agencja Rozwoju Przemysłu.

Jakie korzyści i ryzyka niesie za sobą utrzymanie spółek zależnych w strukturach grupy kapitałowej.

Jakie są oczekiwania Ministerstwa Aktywów Państwowych wobec tempa i zakresu restrukturyzacji JSW.

JSW poinformowała w poniedziałek 17 sierpnia, że zarząd spółki podjął uchwałę ws. wyrażenia zgody na złożenie do ARP wniosku o udzielenie pożyczki do kwoty 1,066 mld zł. Dla JSW oznacza to z jednej strony utrzymanie cennych aktywów w Grupie i mniejsze koszty działalności w przyszłości, ale z drugiej strony to wzrost zadłużenia. Byłaby to bowiem druga pożyczka od ARP. Pierwsza została zaciągnięta na początku sierpnia na ponad 800 mln zł.

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Zamiast sprzedaży, pożyczka

W raporcie wyjaśniono, że planowane finansowanie miałoby zastąpić realizowaną transakcję sprzedaży na rzecz ARP akcji spółki PBSz oraz udziałów w spółce JZR, objętą umową przedwstępną. Proponowana kwota pożyczki odpowiada łącznej wstępnej cenie sprzedaży akcji PBSz i udziałów JZR określonej w umowie przedwstępnej. "Środki z pożyczki miałyby zostać przeznaczone na finansowanie działalności spółki w okresie prowadzenia działań restrukturyzacyjnych, obejmujących działania zmierzające do obniżenia kosztów działalności oraz optymalizacji funkcjonowania grupy kapitałowej JSW" – czytamy w raporcie.

Minister aktywów Wojciech Balczun na antenie radia RMF zdradził, że podjęto "kluczowe decyzje dotyczące zmiany modelu" finansowania JSW. Spółki z grupy JSW, które miały zostać sprzedane do ARP za miliard zł miałyby jednak pozostać w grupie. Przypomnijmy, że na początku sierpnia Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała już umowę z Agencją Rozwoju Przemysłu dotyczącą udzielenia przez ARP pożyczki w ramach znowelizowanej ustawy o systemie instytucji rozwoju. Wartość finansowania wynosi 824 mln zł, a środki będą przekazywane w transzach. Zgodnie z ustaleniami, etapowe uruchamianie finansowania pozwala na stopniowe przekazywanie środków przy jednoczesnej kontroli ich wykorzystania. Drugą formą wsparcia miała być sprzedaż części aktywów JSW.

Zmiana modelu pomocy JSW

Minister zasugerował, że sprzedaży dwóch spółek celowych z grupy JSW do ARP w ramach drugiego etapu pomocy jednak nie będzie. – Właśnie zamknęliśmy kolejne finansowanie i podjęliśmy kluczowe decyzje dotyczące zmiany jego modelu. Obligacje przekazane do Agencji Rozwoju Przemysłu były zamieniane na gotówkę z przeznaczeniem na zakup dwóch spółek z grupy JSW i zostaną przekształcone w czystą pożyczkę. Dzięki temu spółki pozostają w grupie, natomiast my wywieramy dużą presję na przeprowadzenie głębokiej restrukturyzacji. Jesteśmy w codziennym dialogu z zarządem – plan restrukturyzacji oceniam pozytywnie, ale uważam, że tempo zmian powinno być zdecydowanie bardziej dynamiczne i takiej determinacji oczekujemy – zdradził szef MAP. Czy to oznacza, że sprzedaży tych spółek jednak nie będzie? Słowa ministra mogą sugerować, że poza pożyczką ponad 824 mln zł przelana na konto JSW zaliczka rzędu 400 mln zł za wciąż niezamkniętą transakcję sprzedaży dwóch spółek będzie traktowana jako pożyczka.

Przypomnijmy, aby poprawić kondycję finansową, w marcu JSW zawarła umowę przedwstępną o sprzedaży udziałów w Przedsiębiorstwie Budowy Szybów („PBSz”) oraz udziałów w Jastrzębskich Zakładach Remontowych („JZR”) na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu. Miało to przynieść ponad 1 mld zł na na wsparcie restrukturyzacji. JSW otrzymała już 400 mln zł zaliczki. Jednak podpisanie finalnej umowy przedłużyło się. Po jej zawarciu JSW miała otrzymać pozostałe 600 mln zł. Finalizację transakcji przesuwano z końca czerwca na koniec lipca i dalej na koniec października. W świetle słów ministra może do niej w ogóle nie dojść.

Mimo słów ministra, raportu giełdowego w tej sprawie nie było, aż do poniedziałku 17 sierpnia.