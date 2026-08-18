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Światłowody w Polsce zmieniają inwestorów

Właściciel T-Mobile Polska wykłada miliard euro na grupę polskich firm z infrastrukturą światłowodową zbudowaną wokół poznańskiej Inei. Transakcją zająć ma się UOKiK. Tymczasem przejęcie Nexery urząd zostawił w ręku Brukseli.

Publikacja: 18.08.2026 06:00

Światłowody w Polsce zmieniają inwestorów

Foto: Adobestock

Urszula Zielińska

17 sierpnia Grupa Deutsche Telekom, do której w Polsce należy T-Mobile Polska poinformowała, że przejmie Fiberhost, operatora sieci światłowodowego dostępu do internetu zbudowanego wokół wielkopolskiej telewizji kablowej Inea za 1 mld euro. Tym samym potwierdziły się nieoficjalne informacje „Parkietu”: w maju tego roku informowaliśmy, że tak może zakończyć się operacja zainicjowana przez doradców australijskiej grupy Macquarie.

Formalnie umowę o przejęciu 100 proc. udziałów w Fiberhost zawiera jedna ze spółek z grupy Deutsche Telekom. Nie ujawniono, która ale jest niemal pewne, że ostatecznie DT będzie chciało połączyć firmy działające w kraju pod jednym parasolem. Sprzedający to Macquarie European Infrastructure Fund 5 zarządzany przez australijską Macquarie Asset Management oraz mniejszościowi akcjonariusze. W Polsce informację o transakcji, która oznacza powrót Grupy DT na rynek fuzji i przejęć w naszym kraju po wieloletniej przerwie opublikowała sieć T-Mobile Polska. Można z niej wyczytać, że przejmowane firmy (poza Fiberhost i Ineą to także Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa) mają sieć szerokopasmową docierającą do ponad 1,4 mln gospodarstw domowych, a Inea obsługuje ponad 300 tys. klientów detalicznych.

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