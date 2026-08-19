„W dniu 19 sierpnia 2026 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu PZU SA Pana Piotra Matczuka, powierzając mu funkcję Członka Zarządu Spółki. Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia. Powołanie następuje od dnia 1 września 2026 r. na okres wspólnej kadencji, obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2027-2029” - przekazał komunikacie giełdowym zarząd PZU.

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Obecnie Matczuk jest prezesem Polskiego Funduszu Rozwoju.

PZU zwróciło uwagę, że Matczuk ma 20 lat praktyki w polskich i międzynarodowych instytucjach finansowych, w tym 12-letnie doświadczenie zarządcze i nadzorcze w instytucjach realizujących projekty inwestycyjne w infrastrukturze, private equity i venture capital - PFR, IFC i EBOiR. Ponadto inicjował i nadzorował transakcje kapitałowe i dłużne ze spółkami, instytucjami finansowymi i funduszami, takimi jak Cyfrowy Polsat, Pekao, Santander, Velobank czy Innova Capital oraz nadzoruje PFR Nieruchomości, czyli spółkę realizującą i zarządzającą nieruchomościami w formule najmu instytucjonalnego.

„Jako Prezes Zarządu PFR SA jest liderem złożonej organizacji zatrudniającej ponad 500 osób, której misja została przeformułowana w kierunku długoterminowych inwestycji, mobilizacji i budowania wartości dla akcjonariuszy. Odpowiadał za przywrócenie aktywności biznesowej IFC w Polsce i zwiększenie finansowania IFC do 750 mln USD w 2023 r. W PKP Intercity wdrożył plan inwestycyjny o wartości 2 mld PLN i scentralizował zarządzanie projektami i procesami w ramach strategii dostosowania spółki do rynkowych standardów” - zaznaczył PZU.

Matczuk jest absolwentem ekonomii w Szkole Głównej Handlowej i kursu podyplomowego z zarządzania zrównoważonymi przedsiębiorstwami Uniwersytetu Oksfordzkiego.

W komunikacie prasowym PZU wskazał, że powołanie Matczuka jest efektem otwartego postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu wszczętego przez radę nadzorczą, który ogłoszono 24 lipca br. W połowie maja z członkostwa w zarządzie PZU zrezygnował Rafał Kiliński; stało się to miesiąc po jego powołaniu.

Obecnie w zarządzie PZU SA zasiadają: prezes Bogdan Benczak, Maciej Fedyna (odpowiedzialny za obszar ryzyka i finansów), Elżbieta Häuser-Schöneich (odpowiedzialna za obszar klienta indywidualnego), Kazimierz Karolczak (odpowiedzialny za obszar zarządzania zasobami ludzkimi i dialogu społecznego), Tomasz Tarkowski (odpowiedzialny obszar likwidacji szkód), Jan Zimowicz (odpowiedzialny za obszar dystrybucji).

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Na jej czele stoi PZU - spółka od 2010 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W skład grupy wchodzą także m.in. PZU Życie, Link4, TUW PZUW, Alior Bank, Bank Pekao. Grupa świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma 34,19 proc. akcji.