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Węglowa elektrownia Rybnik powoli odchodzi do przeszłości. W pierwszym półroczu 2027 r. PGE uruchomi duży blok gazowy o mocy 882 MW. Mimo to bloki węglowe będą jeszcze nadal działać, co wynika z decyzji podjętych przez spółkę pod koniec lipca. Otwartym pytaniem jest jednak, jak firma sfinansuje wydłużenie bloków węglowych, których rentowność stale się pogarsza.
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