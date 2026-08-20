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Jak PGE sfinansuje dalszą prace węglowych bloków w Rybniku?

Pod koniec lipca PGE poinformowała o wydłużeniu pracy bloków węglowych w Rybniku. Nie przekazała jednak jaki to będzie koszt. Najprawdopodobniej jednostki wystartują w uzupełniających aukcjach rynku mocy.

Publikacja: 20.08.2026 06:00

Jak PGE sfinansuje dalszą prace węglowych bloków w Rybniku?

Foto: Adobestock

Bartłomiej Sawicki

Węglowa elektrownia Rybnik powoli odchodzi do przeszłości. W pierwszym półroczu 2027 r. PGE uruchomi duży blok gazowy o mocy 882 MW. Mimo to bloki węglowe będą jeszcze nadal działać, co wynika z decyzji podjętych przez spółkę pod koniec lipca. Otwartym pytaniem jest jednak, jak firma sfinansuje wydłużenie bloków węglowych, których rentowność stale się pogarsza.

Wydłużenie goni wydłużenie

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