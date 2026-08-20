Węglowa elektrownia Rybnik powoli odchodzi do przeszłości. W pierwszym półroczu 2027 r. PGE uruchomi duży blok gazowy o mocy 882 MW. Mimo to bloki węglowe będą jeszcze nadal działać, co wynika z decyzji podjętych przez spółkę pod koniec lipca. Otwartym pytaniem jest jednak, jak firma sfinansuje wydłużenie bloków węglowych, których rentowność stale się pogarsza.

Wydłużenie goni wydłużenie