Kraj

DINO POLSKA – wyniki za I półrocze

PZU – wyniki za I półrocze

BENEFIT SYSTEMS – wyniki za I półrocze

FORTE – wyniki za I kwartał roku obrotowego zakończony w czerwcu

MLP GROUP – wyniki za I półrocze

VRG – wyniki za I półrocze

INSTAL KRAKÓW – ostatnie notowanie akcji z prawem do 2,50 zł dywidendy na papier; wypłata 6 listopada

ORZEŁ BIAŁY – wypłata 1,35 zł dywidendy na akcję

ENEA – kontynuacja NWZA z 20 sierpnia

DIGITAL NETWORK – wprowadzenie do obrotu giełdowego 326 939 akcji serii G

GUS – produkcja przemysłowa w lipcu

GUS – przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w lipcu

GUS – budownictwo w lipcu

GUS – ceny produkcji w lipcu

Świat

USA – indeks wskaźników wyprzedzających Conference Board, tygodniowe wnioski o zasiłki dla bezrobotnych

Chiny – decyzja Ludowego Banku Chin w sprawie stóp procentowych

Japonia – bilans handlowy w lipcu

Niemcy – inflacja producencka w lipcu

Wielka Brytania – wskaźnik zamówień według CBI w sierpniu