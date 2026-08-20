DINO POLSKA – wyniki za I półrocze
PZU – wyniki za I półrocze
BENEFIT SYSTEMS – wyniki za I półrocze
FORTE – wyniki za I kwartał roku obrotowego zakończony w czerwcu
MLP GROUP – wyniki za I półrocze
VRG – wyniki za I półrocze
INSTAL KRAKÓW – ostatnie notowanie akcji z prawem do 2,50 zł dywidendy na papier; wypłata 6 listopada
ORZEŁ BIAŁY – wypłata 1,35 zł dywidendy na akcję
ENEA – kontynuacja NWZA z 20 sierpnia
DIGITAL NETWORK – wprowadzenie do obrotu giełdowego 326 939 akcji serii G
GUS – produkcja przemysłowa w lipcu
GUS – przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w lipcu
GUS – budownictwo w lipcu
GUS – ceny produkcji w lipcu
USA – indeks wskaźników wyprzedzających Conference Board, tygodniowe wnioski o zasiłki dla bezrobotnych
Chiny – decyzja Ludowego Banku Chin w sprawie stóp procentowych
Japonia – bilans handlowy w lipcu
Niemcy – inflacja producencka w lipcu
Wielka Brytania – wskaźnik zamówień według CBI w sierpniu
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