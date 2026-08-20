Wydarzy się dziś. Kalendarium wydarzeń na rynkach w dniu 20.08.2026

Wyniki półroczne PZU, Dino, Benefit Systems i VRG, dane o produkcji przemysłowej i wynikach budownictwa oraz zatrudnieniu i wynagrodzeniach w przedsiębiorstwach w lipcu. Oto co wydarzy się dziś w biznesie i gospodarce w Polsce oraz na świecie.

