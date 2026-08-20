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Według Jordana Pandoffa, prezesa Luminy Metals, głównym atutem Polski jest bardzo wysoki potencjał złożowy z rozwiniętym zapleczem.
W tym roku Lumina Metals najbardziej intensywne prace dotyczące złóż rud miedzi prowadzi w ramach projektu Nowa Sól (woj. lubuskie). Realizowany jest tam program wierceń ukierunkowany na dalsze rozpoznanie i uszczegółowienie modelu złoża oraz pozyskanie danych niezbędnych do kolejnych etapów prac projektowych. Ile otworów może być wykonanych w tym roku, spółka nie podaje. Wiadomo za to, że planuje również kontynuację prac wiertniczych na projektach Mozów (woj. lubuskie) i Sulmierzyce (woj. wielkopolskie).
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