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Postępy w budowie sieci szerokopasmowej z FERC. Nowe dane

2026 rok przyniósł przyspieszenie realizacji inwestycji w szybki internet z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy.

Publikacja: 20.08.2026 06:00

Postępy w budowie sieci szerokopasmowej z FERC. Nowe dane

Foto: Adobestock

Urszula Zielińska

Regularnie informujemy o problemach i postępach w budowie sieci szybkiego internetu za publiczne pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Tym razem sprawdziliśmy, na jakim etapie są inwestycje realizowane przy wsparciu Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC). 

Jak się okazuje, beneficjenci wsparcia z FERC wybudowali do tej pory sieć docierającą do około 125 tys. punktów adresowych, czyli około 135 tys. lokali – poinformowało w odpowiedzi na nasze pytania Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC).

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