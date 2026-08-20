Postępy w budowie sieci szerokopasmowej z FERC. Nowe dane

Regularnie informujemy o problemach i postępach w budowie sieci szybkiego internetu za publiczne pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Tym razem sprawdziliśmy, na jakim etapie są inwestycje realizowane przy wsparciu Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC).

Jak się okazuje, beneficjenci wsparcia z FERC wybudowali do tej pory sieć docierającą do około 125 tys. punktów adresowych, czyli około 135 tys. lokali – poinformowało w odpowiedzi na nasze pytania Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC).