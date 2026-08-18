Frachty pójdą w górę

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Program CPN nie pomoże przewoźnikom samochodowym podobnie jak poprzedni, ponieważ VAT jest dla firm neutralny. Znacznie ważniejszy jest obserwowany wzrost cen usług transportowych.
W drugim kwartale stawki kontraktowe w drogowym transporcie międzynarodowym wzrosły o 8 proc. w ujęciu kwartalnym (drugi kwartał w porównaniu do pierwszego), zaś stawki chwilowe nawet o 17 proc. w ujęciu kwartalnym, wskazuje Angel Kalinov, dyrektor Spedycji w Girtece, największym europejskim przewoźniku samochodowym. To dobre wieści dla polskich firm, które wykonują w UE jedną piątą międzynarodowych przewozów.
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Skorzystaj z promocji wakacyjnej i zabookuj najlepsze treści na wakacje!
Promocja dotyczy rocznej subskrypcji Parkiet.com.
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