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Frachty pójdą w górę

Podwyżki cen paliw w Europie i rosnące koszty zatrudnienia zmuszą branżę transportu drogowego do dalszych podwyżek cen frachtów.

Publikacja: 18.08.2026 06:00

Frachty pójdą w górę

Foto: Adobestock

Robert Przybylski

Program CPN nie pomoże przewoźnikom samochodowym podobnie jak poprzedni, ponieważ VAT jest dla firm neutralny. Znacznie ważniejszy jest obserwowany wzrost cen usług transportowych.

W drugim kwartale stawki kontraktowe w drogowym transporcie międzynarodowym wzrosły o 8 proc. w ujęciu kwartalnym (drugi kwartał w porównaniu do pierwszego), zaś stawki chwilowe nawet o 17 proc. w ujęciu kwartalnym, wskazuje Angel Kalinov, dyrektor Spedycji w Girtece, największym europejskim przewoźniku samochodowym. To dobre wieści dla polskich firm, które wykonują w UE jedną piątą międzynarodowych przewozów.

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