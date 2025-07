Jeśli słyszymy o planowanym harmonogramie przetargów, to adekwatnie do tego planujemy nasze zasoby. Znacząca rozbieżność między deklaracjami a wykonaniem destabilizuje rynek i utrudnia racjonalne zarządzanie potencjałem firm wykonawczych. Dlatego rozdzielenie postępowań z modelu „zaprojektuj i buduj” na dwa osobne etapy – „zaprojektuj” i „buduj” mogłoby znacząco poprawić efektywność całego procesu inwestycyjnego. Pozwoliłoby to wykonawcom lepiej wykorzystać czas przygotowania do realizacji i ograniczyłoby ryzyko opóźnień. Taki podział daje większą przewidywalność i płynność działania wszystkim stronom – zarówno zamawiającym jak i wykonawcom.

Rząd skierował do Sejmu projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych pozwalający ograniczać udział firm spoza UE w postępowaniach. To pomoże w ograniczeniu wojny cenowej?

Doceniamy to, że rząd pracuje nad projektem ustawy implementującej to uzasadnienie do polskiego prawodawstwa, zgodnie z wyrokiem TSUE. Do tej pory faktycznie firmy spoza UE składały bardzo agresywne oferty, często nie płacąc podatku w Polsce, z czym bardzo trudno było nam konkurować. Dzisiaj widzimy jeszcze jeden element: przez złą sytuację sektora, część firm z UE składa bardzo niskie cenowo oferty, moim zdaniem znacząco poniżej budżetu realizacji zadania, co finalnie destabilizuje rynek. Dlatego też potrzebujemy odpowiedzialnego dialogu z zamawiającymi i planowania działań w długiej perspektywie.

Kryterium najniższej ceny, czyli temat wałkowany od lat. Jak temu zaradzić?

W dalszym ciągu podstawowym kryterium wyboru jest cena. Z naszej perspektywy warto weryfikować, czy cena jest adekwatna do kosztu wykonania danej inwestycji. Zamawiający ma możliwość zadawania bardzo szczegółowych pytań. Kierowanie się najniższą ceną może doprowadzić do dużych trudności w finalizacji inwestycji. Na to wskazują doświadczenia ostatnich lat, gdy firmy, które wygrały przetargi na takich warunkach, wycofywały się wręcz z realizowanych kontraktów. Często kończyliśmy zadania po takich podmiotach. Ja rozumiem, że osoby odpowiedzialne za postępowania mogą się obawiać zarzutów, że odrzucając najtańszą ofertę działają na szkodę interesu publicznego, ale konsekwencją takich decyzji jest to, że wykonawca przychodzi później z roszczeniami o dodatkowe wynagrodzenie albo schodzi z placu budowy. Tymczasem odchylenia cenowe w ofertach są wręcz niewiarygodne. Najtańsze odbiegają o 15-20 proc. od średniej. Trudno ocenić taką propozycję jako realistyczną. To się powtarza w kolejnych przetargach i naprawdę takie oferty trzeba gruntownie sprawdzać. Powinniśmy zatem stworzyć takie warunki prawne, które pozwolą zamawiającym bez obaw wybierać oferty niekoniecznie najtańsze, ale za to rzetelne i realne, dające rzeczywistą gwarancję wykonania zamówienia zgodnie z założeniami projektu i harmonogramu.

Mówi pan dużo o GDDKiA i PKP PLK, ale przecież są inne segmenty rynku: wojsko, energetyka…

Obecnie branża budowlana ma strategiczne znaczenie z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa kraju. To specjalistyczne segmenty, które wymagają odpowiedniego potencjału, kompetencji, zasobów kadrowych i finansowych. Inwestycje prywatne są na niższym poziomie niż oczekiwane, bo pieniądz dalej jest drogi – choć mieliśmy dwie obniżki stóp procentowych, a sytuacja geopolityczna pozostaje trudna. Nawet w infrastrukturze kolejowej, która z założenia wymaga większych kompetencji i doświadczenia, obserwujemy obecnie nasilającą się rywalizację cenową pomiędzy wykonawcami. Jeszcze trudniejszy obraz wyłania się na rynku drogowym, gdzie coraz częściej pojawiają się firmy bez specjalistycznego doświadczenia, próbujące wejść w ten segment i zdobyć zlecenia, co dodatkowo pogłębia presję cenową i ryzyko jakościowe.

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych ma ograniczyć konkurencję firm spoza UE, a ostatnio na tapecie jest temat repolonizacji gospodarki. Przetarg na terminal CPK sprowokował pytania o polskość spółek.

Funkcjonujemy na rynku europejskim. Dla mnie kluczowym aspektem dopuszczania do postępowań powinny być odpowiednie kwalifikacje i to, czy firma jest firmą krajową, czyli czy jest zarejestrowana na terenie Polski, czy zatrudnia tu pracowników, inwestuje i oczywiście czy płaci tu podatki. Budimex wszystkie te kryteria spełnia. Dodatkowo inwestujemy w edukację i rozwój naszej młodzieży. Co roku zatrudniamy ponad 300 studentów i uczniów techników na płatne praktyki. Współpracujemy z ponad 50 uczelniami wyższymi i technikami. Budimex jest firmą z blisko sześćdziesięcioletnią historią w naszym kraju, płacącą w Polsce podatki. Płacimy największy podatek CIT wśród firm budowlanych w Polsce. Od dekady zapłaciliśmy ponad 1,4 mld zł podatku, z czego tylko w 2023 r. 285 mln zł. Budimex od 1995 r. jest notowany na GPW i jest w 20 największych spółkach giełdowych (jest w indeksie WIG20). Jesteśmy też największym pracodawcą na rynku budowlanym zatrudniającym ponad 7 tys. osób. Co roku inwestujemy 8 mln zł w rozwój i szkolenia naszych pracowników.

Co do CPK, podejście zamawiającego jest racjonalne. Trudno oczekiwać, by przetarg tej skali otwierać dla wszystkich – niezależnie od wielkości i doświadczenia. Rozumiem, że ambicje wielu firm są olbrzymie, ale zamawiający chce uniknąć ryzyka niepowodzenia realizacji inwestycji.