– W grupie Seleny, która jest globalnym liderem branży, naturalnie śledzimy trendy. Z jednej strony poszukujemy praktycznych zastosowań nowych technologii, z drugiej zaś zachowujemy czujność w kwestii bezpieczeństwa danych oraz wyzwań regulacyjnych – informuje Majchrowski.

Obecnie spółka sztuczną inteligencję wykorzystuje głównie w procesach niezwiązanych bezpośrednio z jej podstawowym biznesem, czyli produkcją zaawansowanej technologicznie chemii budowlanej. Sztuczna inteligencja wspiera ją przede wszystkim w działaniach marketingowych, zwłaszcza w zakresie opracowywania treści na potrzeby webinarów, które są systematycznie przygotowywane dla profesjonalnych podwykonawców, a także tłumaczeń czy syntezy mowy w materiałach promocycyjnych. Dostępne narzędzia są także przydatne przy prognozowaniu popytu oraz walidacji danych (proces sprawdzania i potwierdzania, czy dane są poprawne, kompletne i zgodne z określonymi kryteriami).

– Patrząc w przyszłość widzimy potencjał rozwoju AI w kluczowych dla nas obszarach działalności, jak logistyka, operacje finansowe, a także – w dalszej perspektywie – produkcja, wszędzie tam gdzie można zwiększyć efektywność, skrócić czas reakcji i lepiej wykorzystać dostępne zasoby. Naszym celem jest wdrażanie tych rozwiązań w sposób przemyślany, praktyczny i bezpieczny, z myślą o długoterminowej transformacji branży – deklaruje Majchrowski.

Branża materiałów budowlanych wdraża kolejne rozwiązania z obszaru AI

W ramach przyjętej miesiąc temu strategii na lata 2025-2028 grupa Ferro, jeden z największych w regionie sprzedawców armatury sanitarnej i instalacyjnej oraz źródeł ciepła, zakłada kontynuację zapoczątkowanej wcześniej transformacji cyfrowej. Dotyczy ona m.in. szerszego wykorzystania sztucznej inteligencji w obszarach kluczowych dla efektywności operacyjnej i obsługi klienta. – Narzędzia AI zamierzamy stosować m.in. do jeszcze lepszej i bardziej spersonalizowanej obsługi klienta dostępnej 24/7. Chatboty i tym podobne aplikacje pomagają klientom w poruszaniu się po ofercie i doborze odpowiednich rozwiązań systemowych, a tym samym mogą znacząco skrócić czas potrzebny do podjęcia właściwej decyzji zakupów – podaje Wojciech Gątkiewicz, prezes Ferro.

Spółka rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji zamierza również stosować do usprawnień działalności organizacji, m.in. w przypadku tłumaczeń, co ułatwi jej funkcjonowanie na wielu rynkach. Ponadto AI będzie wspierała działania marketingowe. Przyspieszy zwłaszcza tworzenie treści odpowiednio dopasowanych do wymagań poszczególnych rynków i zmieniających się algorytmów. – Operacyjnie będziemy również wspierać się narzędziami AI w zakresie np. analizy danych sprzedażowych, trendów i modelowania – twierdzi Gątkiewicz.