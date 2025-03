Rozczarowanie w danych o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej

GUS symbolicznie zrewidował też odczyt za styczeń – z -1 proc. do -0,9 proc.

Prognozy raczej zakładają stopniową, acz nie gwałtowną, poprawę sytuacji w polskim przemyśle, właśnie ze względu na krajowe ożywienie gospodarcze, w tym inwestycyjne (m.in. związane z transformacją energetyczną). Perspektywy wzrostu popytu z UE są mętne, niemniej szansą także dla polskich firm wydają się być bardzo hojne plany wydatkowe UE w zakresie obronności, oraz duże poluzowanie fiskalne w Niemczech, w tym w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. Źródłem niepewności jest kwestia wojen handlowych, firmom nastawionym na eksport bruździ zaś silny złoty.

Jeszcze nie powrócił wzrost cen produkcji

Zgodnie z czwartkowymi danymi GUS, wciąż mamy jeszcze do czynienia z deflacją producencką. W lutym br. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 1,3 proc. niższe niż rok temu (średnia prognoz: -1,2 proc.). To odczyt nawet niższy niż w styczniu (-1 proc.), niemniej w dłuższym horyzoncie dynamika cen w przemyśle zbliża się do zera i wydaje się, że jest kwestią najbliższych miesięcy, gdy ponownie wyjdzie na plus.

Ostatni raz roczna dynamika cen w przemyśle była na plusie w czerwcu 2023 r.

Efekt bazy podbija produkcję budowlano-montażową

Z czwartkowych danych GUS wynika też, że produkcja budowlano-montażowa w lutym nie zmieniła się rok do roku. Średnia prognoz ekonomistów dla „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” zakładała wzrost o 1,8 proc. Dane są więc pewnym rozczarowaniem, spodziewano się drugiego miesiąca z rzędu z dodatnią dynamiką roczną (po 4,3 proc. w styczniu). W końcówce 2024 r. widać też symptomy ożywienia inwestycyjnego, wynikającego m.in. z „rozkręcania” się projektów współfinansowanych z KPO i nowej perspektywy budżetowej UE.

Wyraźne wzrosty przyjdą, ale na razie sytuacja wygląda trochę gorzej od oczekiwań. Po odsezonowaniu pewien wzrost rok do roku jest (o 0,8 proc.), ale trudno powiedzieć, by był on imponujący. Względem stycznia (po odsezonowaniu) w lutym produkcja budowlano-montażowa wręcz spadła, o 2,3 proc.