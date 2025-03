Wpływy z VAT rosną szybciej niż gospodarka

Budżetowe dochody z podatku od konsumpcji wyniosły w 2024 r. ok. 288 mld zł. A w relacji do nominalnej wartości polskiego PKB sięgnęły niemal 8 proc. – wynika z naszej analizy. Oznacza to wyraźny wzrost w porównaniu z 7,2 proc. w 2023 r., i jest to jeden z najwyższych poziomów od 2000 r. (dotychczasowy rekord, czyli 8,1 proc. PKB, padł m.in. w 2018 i 2021 r.).