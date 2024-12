NBP podał, że na koniec października 2024 r. stan oficjalnych aktywów rezerwowych NBP wyniósł 863,1 mld zł. NBP od 2018 r. zwiększa udział złota w oficjalnych aktywach rezerwowych.

"W październiku 2024 r. NBP zakupił 7,5 ton złota. Na koniec omawianego okresu rezerwy NBP w złocie wyniosły 427,2 tony i osiągnęły wartość 152,9 mld zł" - podał NBP.

Udział złota w oficjalnych aktywach rezerwowych wyniósł ponad 17,7 proc.

Podczas październikowej konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński poinformował, że Polska przekroczyła poziom 400 ton złota w rezerwach dewizowych - teraz ma 420 ton i weszła do "ekskluzywnego klubu największych posiadaczy rezerw w złocie na świecie". Podkreślił, że udało się to bardzo korzystnie przeprowadzić. Na samym zakupie NBP zaoszczędził kilkadziesiąt miliardów złotych. Zapowiedział, że zakupy te będą kontynuowane - podtrzymał, że bank centralny zamierza nabywać złoto aż do osiągnięcia 20% udziału tego kruszcu w rezerwach walutowych.