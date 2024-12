Wydatki świąteczne wciąż rosną, choć wolniej

Chętnie kupujemy w sieci (54 proc.) i w sklepach stacjonarnych (42 proc.). Upominki przede wszystkim mają odpowiadać potrzebom najbliższych – tak uważa, ponad połowa Polaków (54 proc.). Wybierając je zwracamy uwagę na promocje i inne okazje zakupowe (53 proc.) oraz cenę produktów (52 proc.). Przykładamy też wagę do marki i jakości produktów (41 proc.). Natomiast 5 proc. ankietowanych upewnia się, czy może zapłacić później. Identyczna liczba osób kieruje się innymi kryteriami.

Co znajdzie się pod choinką?

Dzieci pod choinką znajdą przede wszystkim słodycze (tak deklaruje 54 proc. ankietowanych), klocki (49 proc.), gry i puzzle (46 proc.), a także zestawy edukacyjne (36 proc.). Po 34 proc. pytanych planuje kupić książki i kolorowanki oraz lalki, maskotki lub figurki. Kolejne na liście prezentów są: samochody, pojazdy, kolejki (28 proc.), sprzęt elektroniczny (21 proc.) i sportowy (13 proc.). 12 proc. Polaków ma inny pomysł na prezent dla najmłodszych.

Dorośli, mogą liczyć na kosmetyki (61 proc.), również słodycze (41 proc.) i zestawy prezentowe (38 proc.). W Wigilię otrzymają oni także: książki, gry, filmy lub płyty (37 proc.), akcesoria domowe takie jak np. filiżanki (31 proc.) i bony lub karty prezentowe (30 proc.). Po 29 proc. ankietowanych deklaruje zakup biżuterii i zegarków oraz sprzętu elektronicznego. Po 27 proc. wybierze akcesoria dekoracyjne (np. świece, koce, poduszki) oraz ubrania. Z tym, że na zakup obuwia zdecyduje się jedynie 7 proc. pytanych. Co 5 Polak (21 proc.) kupi najbliższej osobie akcesoria lub dodatki albo alkohol. „Coś oryginalnego”, jak np. czyli wycieczka za granicę lub bilet na koncert, wskazuje 18 proc. badanych.

37 proc. badanych twierdzi, że na świąteczne sprawunki przeznaczy tyle samo, co rok temu. Jednak nieco 27 proc. nie potrafi określić, czy wyda w tym roku więcej. 15 proc. ankietowanych zakupy zrobi za kwotę niższą niż ostatnio, natomiast 21 proc. deklaruje, że wyda więcej niż poprzednio. Blisko co 5 osoba (19 proc.) jeszcze nie wie, ile top będzie, ale 26 proc. pytanych deklaruje wydatki rzędu 251 zł – 500 zł. Na zakupy w przedziale 10 zł – 250 zł zdecyduje się 16 proc. ankietowanych, natomiast od 501 zł do 750 zł planuje wydać 14 proc. badanych. Od 751 zł do 1000 zł na zakupy chce przeznaczyć 12 proc. kupujących. Na wyższe kwoty zdecyduje się jedynie 13 proc. badanych, będą to wydatki od 1001 zł do 1500 zł (6 proc.) oraz 1501 zł do 2000 zł (3 proc.). Natomiast na zakupy powyżej 2000 zł pozwoli sobie 4 na 100 Polaków.

Aż 35 proc. badanych deklaruje, że na prezenty przeznaczy od 10 zł do 250 zł więcej niż przed rokiem, natomiast 25 proc. osób wskazuje, że będą to kwoty od 251 zł do 500 zł wyższe. Od 501 zł do 750 zł więcej wyda 15 proc. kupujących, 9 proc. badanych deklaruje wzrost wydatków od 751 zł do 1000 zł. Od 1001 zł do 1500 zł więcej zamierza wydać 6 proc. ankietowanych, a od 1501 zł do 2000 zł jedynie 5 proc. Tylko 3 proc. Polaków planuje wydatki większe o 2000 zł. Zdania na ten temat nie ma 2 proc. badanych.