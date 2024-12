Gdzie podziały się nadwyżki finansowe Polaków

Ile obligacji Skarbu Państwa kupiły gospodarstwa domowe

Szybko natomiast przybywa gotówki w obiegu. Na koniec października Polacy trzymali w swoich portfelach i w przysłowiowej skarpecie ok. 393 mld zł. To o 8,5 proc. więcej niż rok wcześniej, choć jeszcze w styczniu roczny wzrost wynosił 3,1 proc. (a w 2023 r. gotówki w ogóle ubywało). Marta Petka-Zagajewska, dyrektorka Biura Analiz Makroekonomicznych PKO BP, ocenia, że nie jest to niepokojący objaw paniki (tak jak to miało miejsce w czasie pandemii czy po wybuchu wojny). Udział gotówki w podaży pieniądza trzyma się bowiem mniej więcej na tym samym poziomie.

Dosyć dynamicznie w tym roku rośnie zainteresowanie gospodarstw domowych obligacjami detalicznymi Skarbu Państwa, a także ofertą funduszy inwestycyjnych. Polacy zainwestowali już 140 mld zł w dług rządowy, i jest to wartość aż 32 proc. większa niż rok wcześniej. Notobene polskie gospodarstwa domowe mają już prawie tyle krajowych obligacji skarbowych, ile inwestorzy zagraniczni. Natomiast aktywa funduszy inwestycyjnych wzrosły w ciągu ostatniego roku o ok. 20 proc., do niemal 370 mld zł, choć nie są to aktywa tylko gospodarstw domowych.

Czy więcej inwestujemy?

W sumie, jak wynika z naszej analizy na koniec października tego roku, łączna wartość oszczędności Polaków (czyli depozyty, gotówka, aktywa TFI, obligacje SP) była dosyć imponująca. Wynosiła 2,22 bln zł. To aż 12,3 proc. więcej niż rok wcześniej. A jednak taka dynamika wzrostu utrzymuje się w tym roku na mniej więcej stałym poziomie.

Gdzie zatem podziały się te pieniądze Polaków, które teoretycznie zaoszczędzili na konsumpcji? Skoro na bieżące wydatki wydajemy wyraźnie mniej, to na co przeznaczamy znacząco więcej? – Nie mamy na to dobrej, jednej i prostej odpowiedzi – przyznaje Piotr Bielski, ekonomista Santander BP.

Wskazuje, że rzeczywiście obiecująco wygląda zaangażowanie gospodarstw domowych w obligacje SP czy rynek funduszy inwestycyjnych. Być może jesteśmy zniechęceni nisko oprocentowanymi depozytami bankowymi i szukamy alternatywnych form lokowania nadwyżek finansowych.

To jednak nie tłumaczy wszystkiego. Dlatego ekonomiści mają jeszcze inne hipotezy. – Skoro mniej konsumujemy, to może więcej inwestujemy? – zastanawia się Piotr Bielski. – W tym obszarze dla Polaków Świętym Graalem był rynek nieruchomości. Może obecnie popyt tu przysiadł, ale przez ostatnie półtora roku sporo się w tej dziedzinie działo – zaznacza.