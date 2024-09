Projekt dot. parytetu płci w dużych spółkach giełdowych trafił do konsultacji

Celem regulacji jest wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381 w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków.

Projekt ustawy nakłada na walne zgromadzenie spółki zobowiązane obowiązek przyjęcia, w drodze uchwały, polityki zatrudniania w zarządzie oraz radzie nadzorczej spółki, której celem jest zapewnienie równowagi płci w organach spółki.

Projektowana regulacja zobowiązuje spółki giełdowe mające siedzibę w RP oraz co najmniej jedną akcję dopuszczoną do obrotu na rynku regulowanym w co najmniej jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej do wprowadzenia rozwiązań na rzecz parytetu do 30 czerwca 2026r., a spółki Skarbu Państwa - do 31 grudnia 2025 r.

Przepisami nie będą objęte mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 250 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub których całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln euro). Oznacza to, że tylko te spółki giełdowe, które mają 250 pracowników i więcej oraz spełniają jeden z progów finansowych objęte będą wymogami dyrektywy.

Szacuje się, że w przypadku Polski projektowana regulacja będzie dotyczyć mniej niż połowy spółek obecnie notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).