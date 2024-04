GUS: Inflacja wyniosła 2,4% r/r w kwietniu wg wstępnych danych; konsensus: 2,4% r/r

Bank szacuje, że inflacja bazowa obniżyła się w okolice 4% i zacznie się stabilizować w kolejnych miesiącach. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 4,6% w marcu 2024 r. w ujęciu rocznym wobec 5,4% r/r w lutym 2023 r.

Bank Pekao: Powrót do stawki 5% VAT na żywność dodał 0,5 pkt proc. do inflacji w kwietniu

Powrót do 5-proc. stawki VAT na żywność dodał 0,5 pkt proc. do inflacji konsumenckiej notowanej w kwietniu, oszacowali analitycy Banku Pekao. W kolejnych miesiącach podwyższona stawka VAT doda do CPI - według nich - ok. 0,3-0,4 pkt proc.

"Byliśmy bardzo blisko z naszym szacunkiem - według flash, inflacja w kwietniu wzrosła do 2,4% r/r (Pekao: 2,3%, konsensus 2,5%). Jak powrót wyższego VAT na żywność wpłynął na inflację? Z dzisiejszych danych widzimy ok. 65% przełożenia, co dołożyło 0,5 pkt proc. do kwietniowej inflacji. Reszta (ok. 0,3-0,4 pp.) w kolejnych miesiącach. Dalszy spadek inflacji bazowej do ok. 4,1% r/r" - czytamy w komentarzu banku do danych GUS o inflacji w kwietniu br.