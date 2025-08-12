O godzinie 14:30 poznamy dane o inflacji w lipcu w USA i dziś będzie to najprawdopodobniej kluczowa informacja dla nastrojów na rynku - zdaniem analityków wyższy od oczekiwań odczyt może wywołać silną negatywną reakcję, stając potencjalnie na przeszkodzie do wycenianych obecnie przez dług niemal trzech obniżek stóp procentowych przed końcem roku. - Trudno oczekiwać, by nawet zgodny z prognozami wzrost inflacji bazowej w USA do 3 proc. rok do roku, a CPI do 2,9 proc. rok do roku wywołał entuzjazm, do tego będzie potrzebne kolejne zaskoczenie niewielką skalą wpływu ceł na ceny - komentuje Kamil Cisowski z DI Xelion.
WIG20 rozpoczął dziś sesję w dobrym stylu, ale kupujący rządzili tylko przez pierwszą godzinę. Indeks dużych spółek wzbijał się maksymalnie do 3024 pkt, czyli w okolice wczorajszego otwarcia, ale kolejne godziny sesji przynoszą pogorszenie notowań WIG20 i zejście w okolice 3000 pkt. Wśród krajowych blue chips najmocniejsze jest PGE, które 2-proc. wzrostem odrabia wczorajsze zniżki. W czołówce są jeszcze Grupa Kęty i Orlen. Dziś jest ostatni dzień na to, by załapać się na 6 zł dywidendy na akcję, wypłacanych przez petrochemiczne przedsiębiorstwo. Na dole tabeli dużych firm znajdziemy Dino Polskę i CD Projekt.
Na rynku walut złoty nieco traci. Dolar kosztuje 3,67 zł, co oznacza 0,2-proc. wzrost. Euro wyceniane jest na 4,26 zł. Kurs głównej pary walutowej utrzymuje się na 1,16.
Po mocnych spadkach we wtorek uncja złota utrzymuje się w okolicach 3345 dolarów. Ropa kosztuje przed południem 63,9 dolarów za baryłkę.
Pierwsza sesja tygodnia na parkiecie w Warszawie przyniosła spadek głównego indeksu Wig20 o 0,92% do poziomu 2994 pkt. Z kolei mWig40 zniżkował o 0,52%, podczas gdy sWig80 zanotował podbicie o 0,21%. Obroty na szerokim rynku wyniosły nieco ponad 1,36 mld złotych.
Po zeszłotygodniowym rajdzie inwestorzy postanowili zrealizować zyski, wykorzystując słabsze nastroje na pozostałych rynkach.
Początek tygodnia na rynku akcji w Polsce i Europie przebiega spokojnie, a inwestorzy wykazują ostrożność przed kluczowymi wydarzeniami nadchodzącego tygodnia.
Wraz z początkiem sierpnia pojawiły się nadzieje, poparte sygnałami, na kontynuację bankowej hossy na warszawskiej giełdzie.
Krajowy rynek kończy tydzień najlepiej jak mógł, czyli kolejnymi rekordami. WIG zyskuje już prawie 40 proc. od początku roku.