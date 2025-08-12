Parkiet TV
WIG20 powyżej 3000 pkt. Czy stać go na więcej?

Hossa na rynkach akcji trwa w najlepsze. Amerykańskie indeksy znów biją rekordy. Świetnie ponownie prezentuje się warszawska giełda. Skąd ten optymizm i czy jest on możliwy do podtrzymania? O tym we wtorek w Parkiet TV. Start o godz. 12.00.

Publikacja: 12.08.2025 07:31

Foto: parkiet.com

parkiet.com

Gośćmi Przemysława Tychmanowicza będą Radosław Cholewiński, członek zarządu Skarbiec TFI oraz Jerzy Nikorowski, dyrektor BM BNP Paribas Bank Polska. Naszych rozmówców zapytamy m.in.:

Moment słabości Europy w stosunku do Wall Street był tylko chwilowy?

Czy to już jest hossa wszystkiego?

Co dzisiaj napędza rynki?

Jak ważnym elementem rynkowej układanki są jeszcze cła?

Kiedy cła mogę realnie wpłynąć na gospodarkę i spółki?

WIG20 przebił 3000 pkt. Czy stać go na więcej?

Jakie elementy działają na korzyść naszego rynku?

Czy złoty jest bezpieczny?

