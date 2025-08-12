WIG20 powyżej 3000 pkt. Czy stać go na więcej?

Gośćmi Przemysława Tychmanowicza będą Radosław Cholewiński, członek zarządu Skarbiec TFI oraz Jerzy Nikorowski, dyrektor BM BNP Paribas Bank Polska. Naszych rozmówców zapytamy m.in.:
Moment słabości Europy w stosunku do Wall Street był tylko chwilowy?
Czy to już jest hossa wszystkiego?
Co dzisiaj napędza rynki?
Na czym polega Osobiste Konto Inwestycyjne i czy projekt, istniejący dziś jeszcze jedynie w prezentacjach, spełni oczekiwania? Czy OKI naprawia wszystkie niedogodności IKZE i IKE, łącznie z tym, że jest atrakcyjny dla młodych ludzi, początkujących inwestorów, których hasło „emerytura” może odstraszać? Kto skorzysta na OKI i jak na tym może skorzystać polska Giełda?
Mariusz Jagodziński, członek zarządu Mount TFI, zarządzający funduszami, będzie gościem Dariusza Wieczorka w piątkowym programie „Prosto z Parkietu”.
Prof. Waldemar Rogowski, główny analityk BIK, skomentuję dane o popycie i sprzedaży kredytów mieszkaniowych. Sytuacja się poprawia. To już nowa era?
Efekty zawartego w ubiegłym tygodniu porozumienia w sprawie taryf celnych oceni dziś Piotr Kuczyński, ekonomista DI Xelion, w programie Prosto z Parkietu.