Cyfrowy Polsat: wiatrowa farma Drzeżewo z finansowaniem

Na początku sierpnia napisaliśmy, że jedną z konsekwencji trwającego sporu o sukcesję w imperium zbudowanym przez Zygmunta Solorza było wstrzymanie decyzji komitetu kredytowego zajmującego się wnioskiem o finansowanie ważnego projektu grup Cyfrowy Polsat i ZE PAK – farmy wiatrowej Drzeżewo.

Według naszych informacji miało to miejsce po publikacji „Pulsu Biznesu” nt. kilkunastu spółek założonych dla Zygmunta Solorza przez jego prawnika. W połowie lipca mec. Paweł Rymarz, pełnomocnik Tobiasa Solorza występujący na łamach mediów w imieniu całej trójki dzieci założyciela Polsatu oceniał, że jest to „dość czytelny (…) plan przeniesienia aktywów fundacji w Liechtensteinie”.

Cyfrowy Polsat: są pieniądze na Drzeżewo

W poniedziałek 11 sierpnia Cyfrowy Polsat poinformował, że Eviva Drzeżewo, czyli spółka, w której ma – pośrednio poprzez PAK Polska Czysta Energia – 50,5 proc. udziałów, podpisała umowy kredytowe z konsorcjum banków.

Konsorcjum banków BGK (agent i agent zabezpieczenia), Pekao i PKO BP udzieliło na ten projekt kredytu terminowego do 874 mln zł, odnawialnego (tzw. kredyt odnawialny rezerwy obsługi długu) na 55,7 mln zł oraz 23,1 mln zł kredytu odnawialnego VAT.

Kredyty są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Kredyt terminowy będzie spłacany w kwartalnych ratach o różnej wysokości i zostanie spłacony albo 15 lat po dacie zakończenia budowy farmy, albo 30 czerwca 2041 r.