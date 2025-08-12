Cyfrowy Polsat: wiatrowa farma Drzeżewo z finansowaniem

Na początku sierpnia napisaliśmy, że jedną z konsekwencji trwającego sporu o sukcesję w imperium zbudowanym przez Zygmunta Solorza było wstrzymanie decyzji komitetu kredytowego zajmującego się wnioskiem o finansowanie ważnego projektu grup Cyfrowy Polsat i ZE PAK – farmy wiatrowej Drzeżewo.
Według naszych informacji miało to miejsce po publikacji „Pulsu Biznesu” nt. kilkunastu spółek założonych dla Zygmunta Solorza przez jego prawnika. W połowie lipca mec. Paweł Rymarz, pełnomocnik Tobiasa Solorza występujący na łamach mediów w imieniu całej trójki dzieci założyciela Polsatu oceniał, że jest to „dość czytelny (…) plan przeniesienia aktywów fundacji w Liechtensteinie”.
W poniedziałek 11 sierpnia Cyfrowy Polsat poinformował, że Eviva Drzeżewo, czyli spółka, w której ma – pośrednio poprzez PAK Polska Czysta Energia – 50,5 proc. udziałów, podpisała umowy kredytowe z konsorcjum banków.
Konsorcjum banków BGK (agent i agent zabezpieczenia), Pekao i PKO BP udzieliło na ten projekt kredytu terminowego do 874 mln zł, odnawialnego (tzw. kredyt odnawialny rezerwy obsługi długu) na 55,7 mln zł oraz 23,1 mln zł kredytu odnawialnego VAT.
Kredyty są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Kredyt terminowy będzie spłacany w kwartalnych ratach o różnej wysokości i zostanie spłacony albo 15 lat po dacie zakończenia budowy farmy, albo 30 czerwca 2041 r.
Kredyt rezerwy obsługi długu ma zostać spłacony – w uproszczeniu - wtedy gdy terminowy. Kredyt VAT – do końca grudnia przyszłego (2026 r.) roku.
Eviva Drzeżewo może wykorzystać pieniądze na finansowanie lub refinansowanie kosztów budowy.
Kredyty zostaną zabezpieczone na majątku spółki, jej rachunkach bankowych i jej udziałach należących do PAK PCE, włącznie w prawem wykonywania głosów.
Spółka Cyfrowego Polsatu i ZE PAK zobowiązała się także do udzielenia gwarancji wniesienia wkładu w projekt. Nie podano w jakiej wysokości.
Farma wiatrowa Drzeżewo ma mieć moc 139 MW. Jest zlokalizowana na terenie gmin Główczyce i Potęgowo w powiecie słupskim (województwo pomorskie). Według strategii 2023+ Cyfrowego Polsatu ma produkować około 410 GWh energii rocznie. W sprawozdaniu za I kwartał br. Cyfrowy Polsat podał, że komercyjne uruchomienie produkcji planowane jest na czwarty kwartał 2025 r. W poniedziałek spółka podtrzymała ten termin. Poinformowała że zainstalowano wszystkie 63 turbiny i trwa ich rozruch. Uruchomiono do tej pory 51 turbin – podała Katarzyna Ostap-Tomann, odpowiedzialna za finanse grupy Cyfrowy Polsat, cytowana w komunikacie prasowym spółki. Przypomniała też, że już w maju w fazie testów farma wyprodukowała pierwszy prąd.
Podkreśliła ona, że „realizacja projektu uzyskała pełne wsparcie Zygmunta Solorza oraz wszystkich jego dzieci, jak również Rady Fundacji TiVi”.
– Realizujemy naszą strategię w oparciu o wielopoziomowe finansowanie, będące połączeniem długu korporacyjnego i projektowego. Projekty OZE rozwijamy zatem według ich harmonogramów budowy, bez względu na dostępność kredytów projektowych w odpowiednim czasie. W momencie pozyskania takich kredytów są one przeznaczane na refinansowanie inwestycji i zasilają finansowanie korporacyjne Grupy. Tak właśnie stało się w przypadku farmy Drzeżewo – wyjaśniła.
Według naszych informacji banki finansujące grupę Cyfrowy Polsat nadal oczekują na osobiste spotkanie z Zygmuntem Solorzem.
Drugim udziałowcem jest PAK PCE jest ZE PAK. W dniu publikacji informacji o kredytach dla Drzeżewa akcje Cyfrowego Polsatu potaniały ostatecznie o około 1 proc. do 14,51 zł za sztukę. Walory ZE PAK podrożały o prawie 4 proc. do 22,8 zł.
