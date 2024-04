GUS: płace wciąż rosną. Z zatrudnieniem nie jest tak dobrze

Przeciętne wynagrodzenie w marcu to 8409 zł brutto

W marcu, jak podał w poniedziałek GUS, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 12 proc. rok do roku, do 8409 zł brutto, po zwyżce o 12,9 proc. w lutym i 12,8 proc. w styczniu. To wynik minimalnie poniżej szacunków większości ekonomistów ankietowanych przez „Parkiet”. Wyhamowanie wzrost płac w stosunku do pierwszych dwóch miesięcy br. można wytłumaczyć układem kalendarza: marzec w br. liczył o dwa dni robocze mniej niż w 2023 r., podczas gdy luty miał o jeden taki dzień więcej niż rok temu. To wpływa na wynagrodzenia osób pracujących na akord.

Średnio w I kwartale br. przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw rosło w tempie 12,6 proc. rok do roku, w porównaniu do 13,2 proc. w tym samym okresie ub.r. Wtedy jednak inflacja wynosiła 17 proc. rok do roku, a w I kwartale br. już tylko 2,8 proc. To oznacza, że o ile w ub.r. siła nabywcza wynagrodzeń malała, o tyle w br. rośnie w tempie zbliżonym do 10 proc. rocznie – najszybciej we współczesnej historii Polski.

Szybki wzrost płac będzie powodował presję na podwyżki cen

Rosnąca siła nabywcza wynagrodzeń przekłada się na nastroje panujące w gospodarstwach domowych. Jak informował GUS w zeszłym tygodniu, tzw. bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), który odzwierciedla oceny i oczekiwania gospodarstw domowych dotyczące ich sytuacji finansowej oraz stanu gospodarki, a także skłonność do dokonywania ważnych zakupów, wzrósł w kwietniu do najwyższego od marca 2020 r. poziomu -11,5 pkt. Konsekwencją tego zjawiska będzie, jak powszechnie oczekują ekonomiści, solidne odbicie popytu konsumpcyjnego.

Z drugiej strony, szybki wzrost płac będzie powodował presję na podwyżki cen, szczególnie w sektorze pracochłonnych usług. To jedna z przyczyn tego, że tzw. inflacja bazowa (nie obejmująca cen nośników energii oraz żywności) pozostaje wyraźnie powyżej celu NBP (2,5 proc. z dopuszczalnymi odchyleniami o 1 pkt proc. w każdą stronę), a ekonomiści nie spodziewają się w najbliższym czasie jej wyraźnego spadku poniżej 4-5 proc. rocznie.