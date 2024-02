Odblokowanie pieniędzy z Unii pobudzi gospodarkę i inwestycje

Firmy mogą zacierać ręce

Odblokowanie pieniędzy to świetna informacja także dla firm w Polsce. Duża część unijnych miliardów z Krajowego Planu Odbudowy trafi bowiem właśnie do nich, bezpośrednio lub pośrednio. – To będzie turbodoładowanie, które pozwoli im pójść z biznesami do przodu – przekonywała już kilka tygodni temu szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej.

Na to samo zwracała uwagę Agnieszka Wykrzykowska, senior menedżer w firmie doradczej Grant Thornton, ekspertka od spraw funduszy unijnych. – Firmy skorzystają z pieniędzy przyznanych Polsce w ramach KPO w sposób bezpośredni i pośredni – stwierdziła w rozmowie z nami.

Zauważyła, że największe pieniądze z programów pomocy, nie tylko z KPO, trafiają do sektora publicznego. – Jeśli jednak drogę buduje samorząd, powiat albo gmina, to przecież nie robi tego sama, ale bierze do tego wykonawców i podwykonawców. W ten sposób, pośrednio, pieniądze unijne trafiają do przedsiębiorców. Tak będzie też z pieniędzmi z KPO. To będzie bardzo poważny zastrzyk dla firm – mówiła Wykrzykowska.

Zgodnie z założeniami wśród działów, które wspierać ma Krajowy Plan Odbudowy, jest odporność i konkurencyjność gospodarki. – Przedsiębiorczość, innowacyjność, kadry – tak zdaniem rządu można opisać w skrócie tę część KPO. Mieszczą się tu m.in. unowocześnienie produkcji, robotyzacja, automatyzacja i innowacje, wzmocnienie współpracy między sektorem nauki oraz przemysłem czy dopasowanie kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracy. Rząd przewiduje, że dzięki pieniądzom wpompowanym w ten obszar m.in. 5000 firm z dziedziny kultury, turystyki i gastronomii zmodernizuje działalność biznesową, 800 małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego i rybackiego zyska nowoczesne wyposażenie, 72 centra dystrybucji i magazynowania oraz rynki hurtowe (w tym spółdzielnie) skrócą łańcuch dostaw żywności, 120 nowych branżowych centrów umiejętności przeszkoli 24 000 osób, a 3000 firm dostanie doradztwo w zakresie digitalizacji oraz pieniądze na oprogramowanie.