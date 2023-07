Budżet po czerwcu: deficytu ubyło

Wyjątkowo mocno, w porównaniu z 2022 r., rosną środki przeznaczone na obsługę długu Skarbu Państwa – przekazano na ten cel o 13,5 mld zł więcej głównie w wyniku wzrostu kosztów obsługi długu krajowego w efekcie wzrostu stóp procentowych. Choć nie koniecznie przekłada się to na dokonane już wydatki. Wyższe wykonanie odnotowano za to w ramach części 29 – Obrona narodowa o 13,7 mld zł w związku ze zwiększonymi potrzebami w zakresie zakupu uzbrojenia.

Deficyt w budżecie państwa wyniósł po pierwszym półroczu ok. 12,7 mld zł. To aż o 8 mld zł mniejsza dziura w kasie państwa niż po maju. Limit deficytu na ten w rok w ustawie budżetowej sięgał 68 mld zł, a w nowelizacji ustawy został on podniesiony do 92 mld zł.