Niepokojące dane z budżetu. Po pięciu miesiącach ponad 100 mld zł deficytu

Porównując rok do roku, wyższe wykonanie wydatków wynika przede wszystkim z przekazania w marcu br. ok. 19 mld zł (w części gospodarka) na spłatę zobowiązań z tytułu obligacji wraz z odsetkami Polskiego Funduszu Rozwoju wyemitowanych w roku 2020 na sfinansowanie rządowego programu „Tarcz Finansowych”.

Ponadto, w części zdrowie, wydano o 12,9 mld zł więcej, m.in. w związku z przekazaniem dotacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia, a w części Zakład Ubezpieczeń Społecznych - ok. 4,9 mld zł więcej. Związane to było m.in. z realizacją programu „Aktywny rodzic” oraz wypłatą świadczeń wspierających. Na obronę narodową wydano o 3,7 mld zł więcej niż rok wcześniej, a na składkę do UE – o 2 mld zł więcej.

Jaki deficyt w budżecie państwa

Ministerstwo Finansów podkreśla w komunikacie, że z kolei subwencje ogólne dla JST spadły rok do roku o 35 mld zł. To też ma związek z reformę finansowania samorządów (dostają więcej udziałów w PIT i CIT, za to mniej z tytułu subwencji ogólnej).

Deficyt w budżecie państwa w okresie styczeń – maj 2025 r. wyniósł 108,3 mld zł, wobec ok. 91 mld zł w okresie styczeń-kwiecień. Dziura w kasie państwa szybko rośnie z miesiąca na miesiąc, jednak ujemne saldo budżetu po maju to tylko 37,5 proc. rocznego planu. W ustawie budżetowej na 2025 r. zaplanowano limit deficytu na 289 mld zł.