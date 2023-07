Przemysł wychodzi z recesji, ale silnego odbicia nie będzie

Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych i kalendarzowych produkcja zmalała w czerwcu o 0,8 proc. rok do roku po zniżce o 2,4 proc. w maju (to dane sprzed rewizji). W stosunku do poprzedniego miesiąca odsezonowana produkcja wzrosła o 0,4 proc. po trzech zniżkach z rzędu.

Druga z rzędu zniżka PKB

Choć sam czerwiec okazał się nieco lepszy od oczekiwań analityków, to cały II kwartał był w polskim przemyśle jednoznacznie słaby. „Miniony kwartał zapisze się w historii polskiego przemysłu jako jeden z najgorszych. Według naszych obliczeń produkcja zmalała o 2,7 proc. kwartał do kwartału. Aby znaleźć gorszy okres, trzeba cofnąć się albo do pierwszej fali pandemii Covid-19 (II kwartał 2020 r. ze spadkiem produkcji o 15,4 proc.) albo do Wielkiej Recesji z lat 2008–2009 (IV kwartał 2008 r. ze spadkiem produkcji o 4,6 proc.)” – napisał w komentarzu Piotr Bartkiewicz, ekonomista z Banku Pekao.

Zapaść w przemyśle w dużej mierze wyjaśnia szacunki ekonomistów, wedle których w II kwartale ponownie – drugi raz z rzędu – zmalał produkt krajowy brutto Polski. Zdaniem analityków z Pekao, tym razem zniżka wyniosła 0,6 proc. rok do roku, po 0,3 proc. w I kwartale. Większość ekonomistów spodziewa się nieco lepszego wyniku: ci z banków Millennium i Credit Agricole Bank Polska sądzą, że spadek PKB wyniósł – odpowiednio – 0,1 proc. i 0,2 proc. rok do roku.

Dezinflacja postępuje

– Tak słaby wynik II kwartału nie oznacza, że nie ma przestrzeni do dalszego hamowania w przemyśle – podkreślił Bartkiewicz. Przede wszystkim, spadek popytu na wyroby polskiego przemysłu częściowo wynika z globalnej tendencji w tym sektorze, aby ograniczyć nadmierne zapasy. To, jak długo proces ten będzie trwał, jest trudne do przewidzenia. Dodatkowo zarówno w Polsce, jak i w zachodniej Europie, słaby jest popyt konsumpcyjny, co również uderza w niektóre branże przemysłu.