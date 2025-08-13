Tomasz Hońdo, CFA, starszy ekonomista, Quercus TFI
Mimo całej zawieruchy związanej z cłami Trumpa i niepewnością co do polityki gospodarczej, wstępne dane FactSetu mówią o wzroście zysku na akcję (EPS) indeksu S&P 500 o ponad 11 proc. rok do roku. A przecież jeszcze niedawno obawiano się stagnacji wyników. Te pozytywne zaskoczenia przełożyły się też na drgnięcie w górę prognoz zarówno na ten, jak i przyszły rok.
O ile zatem wyniki finansowe nie okazują się, przynajmniej na razie (bo pełne efekty ceł Trumpa poznamy dopiero na przestrzeni miesięcy lub nawet kwartałów), problemem, to pytanie dotyczy raczej tego, jak długo uda się utrzymać relatywnie wysokie wyceny zysków spółek. Wskaźnik ceny do prognozowanego EPS w przypadku S&P 500 przekracza 22 i jest niemal 2 odchylenia standardowe powyżej 10-letniej średniej.
Teoretycznie obecna pora roku mogłaby jak najbardziej sprzyjać jakiejś korekcie z tych wysokich pułapów. Trwający sierpień nie wypada w statystykach jeszcze wyraźnie negatywnie, ale wrzesień to statystycznie najsłabszy miesiąc roku.
Łatwiej o potencjalnej korekcie byłoby mówić, gdyby wskaźniki nastroju jednoznacznie sygnalizowały przegrzanie. Póki co wnioski są raczej mieszane. O ile w sierpniowym sondażu Bank of America podtrzymany został sygnał sprzedaży wynikający z niskiego udziału gotówki w portfelach funduszy, to jednocześnie wskaźnik nastawienia inwestorów do amerykańskich akcji paradoksalnie dopiero odbija od dna.
Po piątkowym wybiciu indeksu dużych spółek ponad okrągły poziom sytuację nadal kontroluje popyt. Nastąpiła jednak zmiana koni pociągowych.
Notowania wtorkowe na rynku warszawskim skończyły się solidarnymi zwyżkami najważniejszych indeksów. WIG20 wzrósł o 0,66 procent przy obrocie przekraczającym 1,2 miliarda złotych, gdy indeks szerokiego rynku WIG zyskał 0,54 procent z licznikiem pokazującym przeszło 1,42 miliarda złotych.
Dzisiejsze nastroje w Europie są niezwykle mieszane. Z jednej strony mamy umiarkowane wzrosty na giełdach we Francji oraz we Włoszech, natomiast w Niemczech dziś bardziej ponure nastroje.
Na półmetku sesji w Europie większość indeksów zniżkuje albo jest blisko poziomów zamknięć z poniedziałku. Inwestorzy czekają na dane o inflacji w USA.
Pierwsza sesja tygodnia na parkiecie w Warszawie przyniosła spadek głównego indeksu Wig20 o 0,92% do poziomu 2994 pkt. Z kolei mWig40 zniżkował o 0,52%, podczas gdy sWig80 zanotował podbicie o 0,21%. Obroty na szerokim rynku wyniosły nieco ponad 1,36 mld złotych.
Po zeszłotygodniowym rajdzie inwestorzy postanowili zrealizować zyski, wykorzystując słabsze nastroje na pozostałych rynkach.