Panel ekonomistów: Nie warto sztywno wiązać płacy minimalnej ze średnią

Prof. Michał Rubaszek z SGH zwraca uwagę na to, że przeciętna płaca jest pod dużym wpływem najwyższych wynagrodzeń. To oznacza, że wszelkie szoki prowadzące do wzrostu nierówności dochodowych (np. skok popytu na pracę jakiejś grupy specjalistów) podnosiłyby płacę minimalną, być może do nadmiernego poziomu. Ten problem można obejść, jak sugeruje prof. Rzońca, odnosząc płacę minimalną do mediany rozkładu wynagrodzeń (w tym przypadku KE proponuje za punkt odniesienia poziom 60 proc.), ale wymagałoby to lepszych danych. Obecnie bowiem GUS raportuje medianową płacę raz na dwa lata i to ze sporym opóźnieniem.

„Płaca minimalna powinna być ustalona na poziomie zapewniającym normalne (godziwe) życie osobie, która je otrzymuje. Wydaje mi się, że dobrym rozwiązaniem jest powiązanie płacy minimalnej z poziomem kosztów życia. Przykładowo w Słowenii płaca minimalna netto nie może być niższa niż 120 proc. minimalnych kosztów utrzymania i nie może przekraczać 140 proc. minimalnych kosztów utrzymania”. dr hab. Aleksandra Majchrowska, profesor Uniwersytetu Łódzkiego

„Ustalenie płacy minimalnej na stałym, stosunkowo wysokim poziomie w relacji do płacy przeciętnej miałoby kilka pozytywnych konsekwencji. Po pierwsze, utrzymywałoby w ryzach nierówności dochodowe. Po drugie, wprowadziłoby zasadę solidarności jako strukturalną cechę systemu instytucji rynku pracy. To pozwoliłoby na odejście od zasady dyskrecjonalności politycznej i powiązało ze sobą los większości pracowników. Po trzecie, takie rozwiązanie zaoferowałoby przewidywalną kotwicę dla oczekiwań firm w obszarze kosztów pracy. Z drugiej strony płaca minimalna stanowi jedynie wycinkowe rozwiązanie problemów rynku pracy, wywołując kompresję dochodów na dole skali dochodowej. W celu lepszego uregulowania sytuacji pracowników warto rozważyć bardziej solidarystyczny system regulacji stosunków płacowych, w którym obok „podłogi” pojawia się także „sufit”. dr Michał Możdżeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska Sieć Ekonomii

Nie stracić z oczu celu

– Płaca minimalna powinna być ustalana tak, aby zmaksymalizować jej korzyści i realizację celów (powinna zapewniać godne warunki pracy i chronić przed ubóstwem pracujących) oraz zminimalizować potencjalne niepożądane efekty uboczne (negatywny wpływ na zatrudnienie, zwłaszcza grup o niższej produktywności, np. osób wchodzących na rynek pracy). W zależności od koniunktury, trendów popytu i podaży na rynku pracy, może to oznaczać poziom powyżej lub poniżej 50 proc. średniego wynagrodzenia – konkluduje Piotr Lewandowski, prezes Instytutu Badań Strukturalnych.

Prof. Mikołaj Czajkowski z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW dodaje, że skoro płaca minimalna istnieje po to, aby zapobiegać ubóstwu wśród osób pracujących, to powinna być odnoszona do ceny jakiegoś koszyka podstawowych dóbr i usług. To również byłoby spójne z dyrektywą UE, chociaż KE zastrzega, że płaca minimalna powinna pozwalać na wyższy standard życia niż dochód, który wyznacza granicę ubóstwa.

O panelu ekonomistów: wielogłos przeciwko dogmatom