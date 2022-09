Umowa z MF, na mocy której rozpoczynamy dystrybucję obligacji skarbowych, oznacza poszerzenie oferty naszej grupy o tzw. produkt wielomiliardowy. Ma on duży potencjał, a ofertę tę kierujemy nie tylko do naszych klientów, ale też do całego rynku – mówi Jarosław Fuchs, wiceprezes Banku Pekao.