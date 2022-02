Dla osób szukających pracy albo planujących jej zmianę 2022 rok zaczął się bardzo dobrze. Styczniowe dane z portali rekrutacyjnych i obserwacje branży HR dowodzą, że pracodawcy, którzy w planach na ten rok mieli zatrudnienie nowych pracowników (a takie plany miało według badań Hays Poland 95 proc. firm), ruszyli na ich poszukiwanie już z początkiem roku. – W styczniu odnotowaliśmy rekordową liczbę niemal 400 tys. ogłoszeń! To niesamowity skok, prawie o 90 tysięcy w porównaniu z grudniem 2021 roku – podkreśla Katarzyna Zimińska z agencji zatrudnienia Adecco Group, komentując jej dane dotyczące ofert pracy opublikowanych w internecie. Według statystyk Adecco Group i firmy Job Market Insights na portalach pracy i w serwisach społecznościowych pojawiło się w styczniu 393,7 tys. ogłoszeń. To prawie o dwie trzecie (niemal 156 tys.) więcej niż rok wcześniej.

Reklama

Zniknęły nadwyżki

Wysyp ofert pracy pokazał też raport Grant Thornton, który bazuje na danych firmy Element monitorującej 50 największych portali rekrutacyjnych. W styczniu opublikowano tam prawie 307,3 tys. nowych ogłoszeń – więcej niemal o 40 proc. niż rok wcześniej i o 30 proc. niż w końcówce minionego roku. Ze styczniowego ożywienia w rekrutacji korzysta giełdowa Grupa Pracuj, właściciel największego portalu z ofertami dla specjalistów – Pracuj.pl, i portalu z ofertami pracy w IT, the:protocol.

– W styczniu tego roku po raz pierwszy w historii Pracuj.pl w ciągu miesiąca zamieszczono tam ponad 100 tysięcy ogłoszeń, aż o 67 proc. więcej niż w tym samym okresie 2021 r. – informuje Aleksandra Skwarska, menedżer PR i CSR w Grupie Pracuj. Zaznacza, że pierwszy miesiąc 2022 roku przyniósł kontynuację ożywienia rekrutacyjnego, obserwowanego w całym minionym roku, w tym w IV kwartale, gdy na Pracuj.pl opublikowano prawie 268,4 tys. ofert.

Czytaj więcej Firmy Spółki dopieszczają menedżerów O ponad 40 proc. poszło w górę w ciągu dekady roczne wynagrodzenie członka zarządu spółki notowanej na rynku głównym.

Styczniową gorączkę w rekrutacji tłumaczą wyniki najnowszego tzw. szybkiego monitoringu, czyli ankietowych badań NBP. Według nich prawie co druga firma (48,5 proc. badanych) miała w IV kwartale 2021 r. wakaty, czyli nieobsadzone miejsca pracy.

Reklama

Z kolei w opublikowanej przed kilkoma dniami prognozie Barometr Zawodów 2022 po raz pierwszy od czasu realizacji badania w całym kraju nie pojawił się ani jeden zawód nadwyżkowy. Wzrosła natomiast do 30 (z 29 w 2021 r.) liczba zawodów deficytowych, w których ofert pracy jest więcej niż kandydatów. W tej grupie zadebiutowali w tym roku psychologowie i psychoterapeuci, którzy we wcześniejszych latach byli w równowadze, a na deficytową listę powrócili też pracownicy rachunkowości i księgowości. (W pozostałych 138 zawodach panuje równowaga, czyli liczba ofert pracy jest zbliżona do liczby kandydatów).

– W długim terminie Grupa Pracuj będzie beneficjentem rynku kandydata w Polsce – twierdzą analitycy BM mBanku, którzy w raporcie z końca stycznia zarekomendowali kupno akcji Grupy, określając ich cenę docelową na 88,3 zł. Kupno zarekomendował też w styczniu Trigon DM, określając ich cenę docelową na 86 zł.

Bariery niedoboru kadr

Autopromocja NOWOŚĆ! Trzy dostępy do treści parkiet.com w ramach jednej prenumeraty ZAMÓW TERAZ

Jak wynika ze statystyk Pracuj.pl i zbiorczych danych z portali pracy, do styczniowego ożywienia mocno przyczyniła się gorączka rekrutacyjna w IT. Na Pracuj.pl jest to już wicelider rynku; w styczniu co piąte ogłoszenie kierowano do specjalistów w tej dziedzinie. Większy wybór ofert był tylko w sprzedaży (23 proc.).

Czytaj więcej Gospodarka krajowa Pandemia osłabiła etykę w biznesie – W czasie kryzysu pandemii, wraz ze wzrostem presji na wyniki firm i konkretnych osób, wzrosła także skłonność do nieetycznych zachowań. Zakładamy, że wychodzenie z pandemii na gruncie etyki w biznesie będzie trudne i długotrwałe – przyznaje Mariusz Witalis, partner kierujący działem zarządzania ryzykiem nadużyć w firmie EY, komentując wyniki jej najnowszego raportu ze Światowego Badania Uczciwości w Biznesie.

O rekordowym zapotrzebowaniu na specjalistów IT mówi też Katarzyna Zimińska z Adecco Group. Według jej danych liczba ofert pracy na stanowiskach związanych z IT (w tym głównie dla programistów) sięgnęła w styczniu prawie 51 tysięcy. To niemal dwa razy więcej niż w początkach 2021 roku.

Ze styczniowych badań GUS wynika też, że prawie połowa firm z branży IT wskazuje niedobór wykwalifikowanych pracowników jako jedną z barier w swej działalności. Ta bariera może narastać, gdyż wszystko wskazuje na to, że boom w usługach IT będzie trwał, wspierany przez przyspieszoną cyfryzację gospodarki. Zwiększa to zapotrzebowanie na specjalistów, o których konkurują też firmy z Zachodu, które w czasie pandemii szerzej otworzyły się na zdalną pracę.

Reklama

Na barierę niedoboru wykwalifikowanych kadr narzekają też często pracodawcy z branży TSL (transport i logistyka), gdzie w styczniu br. liczba ofert dostępnych online wzrosła do 41 tysięcy. Ożywienie rekrutacji widać też w produkcji (32 tysiące ofert)i w budownictwie (ponad 31 tys. ogłoszeń, o siedem tysięcy więcej niż miesiąc wcześniej).

– Styczeń obfitował również w rekrutacje na stanowiska finansowe, podatkowe i kadrowo-płacowe, co wynikało z wdrożenia zapisów Polskiego Ładu – ocenia Agnieszka Kolenda, dyrektor wykonawcza w Hays Poland.

Jak jednak zwracają uwagę eksperci rynku pracy, styczniowy wysyp ofert to w dużej mierze efekt trudności z pozyskaniem pracowników. Próbując dotrzeć do kandydatów, firmy publikują więcej ogłoszeń na różnych portalach.

Andrzej Kubisiak, wicedyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego ds. badań i analiz, zwraca uwagę, że zatrudnienie w Polsce rośnie wolniej niż liczba ogłoszeń o pracy. – To sugeruje, że gros dostępnych ofert ma na celu uzupełnienie zespołów w wyniku rotacji pracowników. Z drugiej strony wiąże się też z trudnościami rekrutacyjnymi, bo część wakatów pozostaje nieobsadzona, co wymaga dodatkowych ogłoszeń – tłumaczy Kubisiak. Zaznacza też, że w lutowych danych Miesięcznego Indeksu Koniunktury PIE i BGK widać, że firmy przeznaczają teraz większą część budżetów HR na podwyżki (23 proc. firm), by ograniczyć rotacje, niż na zwiększanie zatrudnienia (12 proc.).